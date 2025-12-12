Число жертв пожара в Локбатане возросло до пяти

Еще один человек, отравившийся дымом во время пожара в многоэтажном жилом доме в Локбатане, скончался.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, Табаррюк Исмаилова скончалась 10 декабря в больнице, где проходила лечение.

Таким образом, число погибших в результате инцидента достигло 5 человек.

Отметим, что пожар произошел 5 декабря в Баку, в Гарадагском районе, в поселке Локбатан, в жилом массиве "Гобу Парк-1", в квартире, где временно проживал вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района Эмин Гамидов.

Напомним, что в результате густого дыма, возникшего при пожаре, погибли жена Юсифова Акрама Ашраф оглу (вынужденного переселенца из Физулинского района, проживавшего в квартире № 86 на 9-м этаже) Юсифова Зульфия Рамиг гызы (1998 г.р.) и ее дети — Юсифов Юсиф (2016 г.р.) и Марьям Юсифова (2019 г.р.), а также Юсиф Гусейнов (1953 г.р.), вынужденный переселенец из Физулинского района, проживавший в квартире № 88 на 9-м этаже.