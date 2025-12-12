Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 13 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако вечером в некоторых местах возможен дождь. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 6-9 °C, днем 11-13 °C. Атмосферное давление понизится с 760 мм рт. ст. до 754 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет 80-85%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана ночью и вечером местами ожидаются кратковременные осадки. В отдельных районах возможны интенсивные ливни и снег. Временами будет туман. Западный ветер днем местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-9 °C, днем 10–15 °C; в горах ночью 0-5 °C мороза, днем 4-7 °C тепла.