Судебный процесс по делу Рубена Варданяна продолжился изучением документов - ФОТО

12 декабря продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма, и в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также адвокатом для защиты за счет государства.

Судья З.Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим лицам и правопреемникам потерпевших состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем адвокат Р.Варданяна Эмиль Бабышев подал два ходатайства.

В первом ходатайстве адвокат просил признать недостоверными показания всех свидетелей, допрошенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, а также показания Камо Айрапетяна, Мушега Григоряна и других свидетелей, допрошенных в ходе судебного разбирательства, из-за отсутствия у них связи с обвиняемым Р. Варданяном, не использовать их в качестве доказательств против обвиняемого, а также не учитывать при вынесении окончательного судебного решения.

Что касается второго ходатайства, Э.Бабышев отметил, что в ходе судебного разбирательства был изучен ряд доказательств, послуживших основанием для обвинения, дали показания сотни потерпевших лиц, а также правопреемников потерпевших, представлены показания лиц, которые по тем или иным причинам не смогли участвовать в процессе, оглашены другие соответствующие документы, а также раскрыты факты о ранениях, полученных множеством лиц. Адвокат заявил, что, тем не менее, по мнению его подопечного, показания этих лиц не имеют отношения к обвиняемому.

Таким образом, из показаний потерпевших стало ясно, что полученные ими травмы относятся к разным датам. Определенная часть этих дат совпадает с периодом, когда обвиняемый по делу Р.Варданян не являлся гражданином Республики Армения, то есть занимался собственным бизнесом в статусе гражданина Российской Федерации. Поэтому он просил не использовать в качестве доказательств против обвиняемого показания, данные в ходе судебного разбирательства потерпевшими лицами и правопреемниками потерпевших, в связи с отсутствием у них связи с обвиняемым по делу Р.Варданяном.

Обвиняемый заявил, что поддерживает эти ходатайства.

Государственный обвинитель Тарана Мамедова, комментируя ходатайства, отметила, что оба обращения имеют одинаковое содержание. Обвиняемый, вступив в сформированное армянским государством преступное сообщество и совершив многочисленные преступления в период оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики, действовал в соответствии с общим преступным умыслом и целями, а обвинения выдвинуты в связи с тем, что лица, давшие показания в качестве потерпевших, пострадали и подверглись попыткам убийства именно в этот период, тогда же были убиты и потерпевшие, чьи правопреемники дали показания.

В своем выступлении по второму ходатайству Т.Мамедова отметила, что в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики показания лиц, осведомленных об обстоятельствах, имеющих существенное значение для дела, также считаются свидетельскими показаниями.

Государственный обвинитель заявила, что этим обстоятельствам следует дать оценку в совещательной комнате судей. «Поэтому на данном этапе просим оставить ходатайства без рассмотрения», — добавила она.

После совещания на месте председательствующий судья сообщил, что поскольку обстоятельства, указанные в обоих ходатайствах, подлежат оценке при вынесении итогового судебного решения, на данный момент эти ходатайства остаются без рассмотрения.

Судебный процесс продолжился изучением других необходимых материалов уголовного дела по ходатайству стороны обвинения.

В изученных документах указывалось, что при осмотре радиоприемного и радиопередающего центра, расположенного в городе Ханкенди, был обнаружен автомобиль темно-зеленого цвета военного назначения с регистрационным номером 03-11 31PB. На автомобиле было установлено специализированное радиооборудование, а в его задней части − система Repellant-1. Было установлено, что данная система предназначена для подавления сигналов системы управления беспилотными летательными аппаратами на расстоянии 30–35 километров. Внутри автомобиля находились монитор, система управления и система охлаждения.

При осмотре семи единиц оборудования различного размера, находившихся в темно-зеленых упаковках и хранившихся в воинской части, расположенной в Ходжалинском районе, было установлено, что это радиопомеховая станция под названием «Поле-21», используемая для создания помех системе GPS самолетов.

Кроме того, в письме, направленном 27 сентября 2021 года председателю Кабинета Министров Азербайджанской Республики со стороны ЗАО «Азербайджанские авиалинии», сообщается, что с начала июля 2021 года от экипажей воздушных судов различных авиакомпаний, выполняющих полеты в воздушном пространстве республики, поступают многочисленные жалобы на нестабильную работу сигналов глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), в том числе на случаи отключения и искажения этих сигналов.

В указанный период по различным воздушным коридорам, а также во время выполнения установленных процедур взлета, захода на посадку и посадки в аэропортах было зарегистрировано не менее 42 жалоб. Потеря стабильности работы глобальной спутниковой навигации в воздушном пространстве Азербайджана представляет собой серьезную угрозу для безопасности полетов воздушных судов. Это связано с тем, что на большинстве этих воздушных судов основным средством контроля за траекторией полета является оборудование, принимающее сигналы GNSS. Отсутствие спутникового сигнала или искажение его точности может привести к серьезным последствиям.

Также в ходе воздушной разведки были выявлены места (координаты) радиопомеховых средств, принадлежащих вооруженным силам Армении и армянским незаконным вооруженным формированиям. Они были обнаружены благодаря фотоматериалам, снятым с помощью беспилотных летательных аппаратов.

После этого обвиняемый Р.Варданян обратился в суд с просьбой приложить к материалам уголовного дела ряд документов.

Адвокат поддержал ходатайство обвиняемого.

Государственные обвинители не возражали.

Суд постановил, что, поскольку представленный документ составлен на русском языке, его следует перевести на азербайджанский язык и приложить к материалам уголовного дела.

Затем обвиняемый Р.Варданян просил ознакомиться с томами 1-15 уголовного дела и вызвать в суд свидетелей, указанных в этих томах в связи с его задержанием.

Адвокат Э.Бабышев не возражал против удовлетворения ходатайств.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, комментируя ходатайство, отметил, что если обращение связано с получением каких-либо материалов по уголовному делу, то возражений нет. Что касается допроса свидетелей, то при изучении документов обвиняемый не высказал до сих пор никакого отношения к какому-либо из них, не возражал и не комментировал принадлежность ему выявленных документов. Он не заявлял о неверности какой-либо информации в протоколе.

«Почему информация, записанная в этом протоколе, не кажется спорной или сомнительной на данном этапе: мы считаем, что здесь нет противоречия. Поэтому просим не удовлетворять ходатайство», - добавил он.

Председательствующий судья после совещания на месте заявил, что ходатайство обвиняемого об ознакомлении с соответствующими томами уголовного дела удовлетворяется, а ходатайство о вызове свидетелей в суд будет рассмотрено позже.

Затем Р.Варданян также запросил возможность ознакомиться с аудио- и видеоматериалами, относящимися к уголовному делу.

Председательствующий судья отметил, что если необходимо предоставить аудио- и видеоматериалы, пусть представят их список и такая возможность будет предоставлена.

Очередное судебное заседание назначено на 16 декабря.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.