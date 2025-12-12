В Латвии почтили память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

12 декабря в посольстве Азербайджана в Латвии прошла памятная церемония, посвящённая 22-й годовщине со дня смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Сначала был возложен венок к бюсту Гейдара Алиева, а его память почтена минутой молчания.

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов выступил с речью, в которой рассказал о значимом жизненном пути выдающегося государственного деятеля, основателя независимого и современного Азербайджана, а также о его бесценной службе народу. Он отметил, что Гейдар Алиев привел азербайджанский народ к независимости, обеспечил стабильность и развитие страны. Под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, достойного продолжателя его политики, была восстановлена территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, и страна превратилась в могущественное государство.

Посол подчеркнул, что Гейдар Алиев заложил основу многовекторной и сбалансированной внешней политики страны, был основателем азербайджано-латвийских отношений, а за прошедшие годы двусторонние связи достигли уровня стратегического партнерства. Э.Султанов также отметил, что 2025 год в Азербайджане объявлен «Годом Конституции и Суверенитета», подчеркнув уникальный вклад Гейдара Алиева в подготовку Конституции 1995 года, ставшей основой масштабных законодательных и институциональных реформ. Он подчеркнул, что память великого лидера навсегда останется в сердцах азербайджанского народа.

После этого с речью выступил председатель общества «Azəri» в Латвии Ульдузхан Ахмедов. Он отметил, что идеология азербайджанства, созданная Гейдаром Алиевым, способствует организации азербайджанцев, проживающих за границей, и укреплению их связи с Родиной, подчеркнув его выдающуюся роль в развитии диаспоры.

Затем выступил председатель общества «Azəri Vəhdət» в Латвии Элирза Гусейнов. Он рассказал о том, как Гейдар Алиев успешно вывел народ из сложных испытаний и отметил его спасительную миссию.

В памятном мероприятии приняли участие члены азербайджанской общины, проживающей в Латвии, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране.