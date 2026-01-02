Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент!

Глубоко опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в Кран-Монтане.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Швейцарии, желаю выздоровления пострадавшим».