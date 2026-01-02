Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Швейцарской Конфедерации
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент!
Глубоко опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в Кран-Монтане.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Швейцарии, желаю выздоровления пострадавшим».
351