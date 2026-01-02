 Сегодня день рождения Национального героя Полада Гашимова | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Сегодня день рождения Национального героя Полада Гашимова

First News Media09:30 - Сегодня
Сегодня день рождения Национального героя Полада Гашимова

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова.

Генерал-майору исполнился бы 51 год.

Генерал-майор Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в селе Вендам Габалинского района. Вместе с семьей он переехал в Сумгайыт, где учился в средних школах номер 28 и 34, затем поступил в Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и успешно окончил это специальное учебное заведение.

Начав как командир взвода, Полад Гашимов дослужился до звания генерал-майора. Он служил в прифронтовых регионах и старался достойно выполнять все приказы и поручения.

За особые заслуги в защите территориальной целостности нашей страны во время Апрельских боев 2016 года и за отличие при выполнении боевых задач, поставленных перед Азербайджанской армией, Распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева от 20 апреля 2016 года Полад Гашимов был награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени.

24 июня 2019 года Верховный главнокомандующий Вооруженными силами присвоил Поладу Гашимову высшее воинское звание генерал-майора.

Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года при пресечении провокаций противника на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 2020 года ему было присвоено посмертно почетное звание «Национальный герой Азербайджана».

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
332

Актуально

Общество

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Общество

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Общество

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

Общество

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

В Баку сильный ветер повалил деревья - ФОТО

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Мисир Марданов лишился должности директора

Мороз и ветер - ПОГОДА НА ЗАВТРА

Судебное рассмотрение по делу о гражданах Армении завершено - ФОТО

Азербайджанским туристам на заметку: Грузия меняет правила въезда с 2026 года

Последние новости

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Сегодня, 13:37

В турецкой провинции арестованы 26 человек в связи с операцией против ИГИЛ

Сегодня, 13:15

В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли более 100 человек

Сегодня, 13:05

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Сегодня, 12:55

В Баку сильный ветер повалил деревья - ФОТО

Сегодня, 12:50

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

EMIN исполнил песню Рашида Бейбутова в новогоднем эфире на канале «Россия 1» - ВИДЕО

Сегодня, 12:37

В Швейцарии 80 выживших находятся в критическом состоянии после пожара в Кран-Монтане

Сегодня, 12:30

Трамп заявил о готовности США прийти на помощь мирным протестующим в Иране

Сегодня, 12:22

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

В Геранбое сотрудница АЖД скончалась после тяжелой травмы на железной дороге

Сегодня, 12:07

Ограничен скоростной режим на трассе «Зыхский круг - Аэропорт»

Сегодня, 11:52

Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: есть погибшие

Сегодня, 11:42

В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола - ФОТО

Сегодня, 11:28

Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа

Сегодня, 11:25

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Сегодня, 11:10

Житель Гёйчая скончался в больнице после падения с высоты

Сегодня, 11:00

Непогода парализовала движение на ряде дорог в районах Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В 2025 году погибли 128 журналистов и работников СМИ

Сегодня, 10:43

В Азербайджане высота снежного покрова достигла 30 см

Сегодня, 10:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43