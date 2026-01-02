 Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: есть погибшие | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: есть погибшие

First News Media11:42 - Сегодня
Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: есть погибшие

В Афганистане, после продолжительной засухи, сезонные дожди и снегопады вызвали сильные наводнения, в результате которых погибли не менее 17 человек и ещё 11 получили травмы.

Как сообщает агентство AP, эти события произошли в нескольких районах страны, а наиболее серьезные потери были зафиксированы в провинции Герат, где в результате обрушения крыши в доме погибли пять членов одной семьи, в том числе двое детей.

По словам Мохаммада Юсафа Хаммада, представителя Национальной службы по управлению чрезвычайными ситуациями Афганистана, наводнения вызвали значительный ущерб в центральных, северных, южных и западных районах страны. Инфраструктура была повреждена, а также уничтожено много скота, что затруднило жизнь 1800 семей.

Ситуация осложняется долгими годами конфликтов, бедностью, недостаточностью инфраструктуры и лесозаготовками, а также усиливающимся воздействием изменения климата. Эти факторы делают страну особенно уязвимой для природных бедствий. Организации ООН и гуманитарные агентства предупредили, что в 2026 году Афганистан столкнется с одним из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, и призвали к сбору средств на помощь 18 миллионам нуждающихся.

Поделиться:
226

Актуально

Общество

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Общество

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Общество

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

В мире

В турецкой провинции арестованы 26 человек в связи с операцией против ИГИЛ

В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли более 100 человек

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

В Швейцарии 80 выживших находятся в критическом состоянии после пожара в Кран-Монтане

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Состояние семьи Трампа выросло на 70% за 15 месяцев

Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки Украины на резиденцию Путина

Маск: Великое перемещение людей в Европе уже произошло

Во Флориде проходит встреча Трампа с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Сегодня, 13:37

В турецкой провинции арестованы 26 человек в связи с операцией против ИГИЛ

Сегодня, 13:15

В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли более 100 человек

Сегодня, 13:05

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Сегодня, 12:55

В Баку сильный ветер повалил деревья - ФОТО

Сегодня, 12:50

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

EMIN исполнил песню Рашида Бейбутова в новогоднем эфире на канале «Россия 1» - ВИДЕО

Сегодня, 12:37

В Швейцарии 80 выживших находятся в критическом состоянии после пожара в Кран-Монтане

Сегодня, 12:30

Трамп заявил о готовности США прийти на помощь мирным протестующим в Иране

Сегодня, 12:22

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

В Геранбое сотрудница АЖД скончалась после тяжелой травмы на железной дороге

Сегодня, 12:07

Ограничен скоростной режим на трассе «Зыхский круг - Аэропорт»

Сегодня, 11:52

Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: есть погибшие

Сегодня, 11:42

В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола - ФОТО

Сегодня, 11:28

Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа

Сегодня, 11:25

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Сегодня, 11:10

Житель Гёйчая скончался в больнице после падения с высоты

Сегодня, 11:00

Непогода парализовала движение на ряде дорог в районах Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В 2025 году погибли 128 журналистов и работников СМИ

Сегодня, 10:43

В Азербайджане высота снежного покрова достигла 30 см

Сегодня, 10:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43