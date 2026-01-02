Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: есть погибшие

В Афганистане, после продолжительной засухи, сезонные дожди и снегопады вызвали сильные наводнения, в результате которых погибли не менее 17 человек и ещё 11 получили травмы.

Как сообщает агентство AP, эти события произошли в нескольких районах страны, а наиболее серьезные потери были зафиксированы в провинции Герат, где в результате обрушения крыши в доме погибли пять членов одной семьи, в том числе двое детей.

По словам Мохаммада Юсафа Хаммада, представителя Национальной службы по управлению чрезвычайными ситуациями Афганистана, наводнения вызвали значительный ущерб в центральных, северных, южных и западных районах страны. Инфраструктура была повреждена, а также уничтожено много скота, что затруднило жизнь 1800 семей.

Ситуация осложняется долгими годами конфликтов, бедностью, недостаточностью инфраструктуры и лесозаготовками, а также усиливающимся воздействием изменения климата. Эти факторы делают страну особенно уязвимой для природных бедствий. Организации ООН и гуманитарные агентства предупредили, что в 2026 году Афганистан столкнется с одним из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, и призвали к сбору средств на помощь 18 миллионам нуждающихся.