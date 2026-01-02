Скончалась телеведущая Наиля Акберова - ФОТО

Известная тележурналистка, режиссер и телеведущая Наиля Акберова ушла из жизни.

Как сообщает Oxu.Az, информацию о ее кончине подтвердили близкие.

Отметим, что Наиля Анвер гызы Акберова родилась 27 августа 1963 года в городе Шамахы. Высшее образование получила в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

Свою профессиональную деятельность она начала в 1981 году на Азербайджанском государственном телевидении и на протяжении многих лет работала в телевизионной сфере. В 1997-2006 годах занимала должность главного режиссера в Главной редакции музыкальных передач. В 2006 году продолжила работу в качестве режиссера ряда телевизионных проектов на телеканале Space.

С 2009 года Н.Акберова сотрудничала с турецким телеканалом TRT. Широкую известность ей принесла программа Qafqazlara əsən yellər ("Ветры, веющие на Кавказ"), где она выступала автором, режиссером и ведущей. Передача выходила в эфир на канале TRT Avaz.

Кроме того, Н.Акберова была одной из первых в Азербайджане, кто стоял у истоков создания музыкальных клипов.