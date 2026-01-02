 Ученые дали прогноз магнитных бурь на 2026 год | 1news.az | Новости
Ученые дали прогноз магнитных бурь на 2026 год

First News Media
Ученые дали прогноз магнитных бурь на 2026 год

Ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН прогнозируют снижение солнечной активности в текущем году, однако предупреждают, что число геомагнитных бурь при этом не уменьшится.

Об этом изданю RGрассказал заместитель директора института доктор физико-математических наук Юрий Ясюкевич.

По его словам, 25-й цикл солнечной активности, продолжительность которого в среднем составляет около 11 лет, уже прошел максимум в 2024 году и в настоящее время идет на спад. В этот период сокращается количество активных областей на Солнце и упрощается конфигурация его магнитного поля. При этом, как отмечает ученый, снижения геомагнитной активности на Земле ожидать не стоит.

"Модели показывают, что уровень геомагнитной активности может сохраниться примерно на уровне 2025 года", — пояснил Ясюкевич, отметив, что подобная закономерность уже наблюдалась в ходе 23-го цикла солнечной активности.

Он напомнил, что максимум геомагнитных возмущений, как правило, наступает спустя два–три года после пика солнечной активности. Так, после прохождения максимума 23-го цикла в 2002 году, в 2003–2005 годах было зафиксировано значительное число сильных геомагнитных бурь. По словам ученого, текущая ситуация во многом схожа: активных областей на Солнце становится меньше, однако это не означает спокойную космическую погоду.

В институте уже ведется подготовка научного оборудования для изучения ожидаемых событий.

В то же время в конце 2025 года Солнце продемонстрировало неожиданное усиление вспышечной активности.

В последние дни года был зафиксирован ее заметный рост, однако большинство активных областей находились на значительном удалении от линии Солнце—Земля и не могли повлиять на космическую погоду в околоземном пространстве.

Исключением стала активная область №4317 в северном полушарии Солнца. Именно в ней в конце года произошла серия вспышек, включая две сильных. Моделирование показало, что в результате этих событий в космос было выброшено облако плазмы средней мощности, которому потребовалось около трех суток, чтобы достичь Земли.

