УЕФА в рамках программы солидарных выплат перечислит АФФА свыше €5,5 млн

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) 5,55 млн евро в рамках программы солидарных выплат клубам, не участвующим в общих этапах еврокубковых турниров в сезоне 2025/2026.

Средства впоследствии должны быть распределены в равных долях между клубами высшего дивизиона, пропускающим общие этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Сумма выплат формируется из двух частей: 70 процентов определяется положением страны в рейтинге УЕФА (у Азербайджана 26-я позиция - ред.), еще 30 - пропорционально доходам клуба, получившего больше других представителей конкретной национальной организации в еврокубках.

Среди ассоциаций вне топ-5 больше всех получат нидерландцы - 6,25 млн евро. Страны первой пятерки (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) получат по 10 млн евро.

Отметим, что Азербайджан в нынешнем сезоне в еврокубках представляет агдамский "Карабах". По итогам прошедших шести туров общего этапа Лиги чемпионов, агдамцы занимают 22-е место в турнирной таблице. Свой очередной матч команда проведет 21 января в Баку против немецкого "Айнтрахт Франкфурта".

