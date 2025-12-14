Задержаны двое подозреваемых в стрельбе на пляже в Австралии

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых, предположительно, открывших стрельбу в районе пляжа Бонди в Сиднее.

"Два человека задержаны, однако полицейская операция продолжается, и мы по-прежнему призываем людей избегать этого района", - говорится в сообщении на странице полиции штата Новый Южный Уэльс в X.

По информации портала BNO News, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере семь человек.

Источник: ТАСС