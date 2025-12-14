Фактическая погода: Мокрый снег и ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове местами идет снег и мокрый снег.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии о фактической погоде на территории республики.

Согласно информации на 9:00 воскресенья, в большинстве регионов страны наблюдается ветреная погода и осадки.

Высота снежного покрова в Алтыагадже составляет 13 см, в Лазе (Гусар) - 10 см, в Халтане - 8 см, в Шабране - 4 см, в Губе - 3 см, в Гобустане, Кяльбаджаре, Лачыне, Гахе, Шахдаге, Губадлы - 1 см.

В Хачмазе выпало 9 мм осадков, в Шахбузе, Гобустане, Лянкяране, Астаре, Шеки, Огузе, Кюрдамире, Ярдымлы, Лерике и Джалилабаде - 1 мм.

В ряде регионов страны дует северо-западный ветер, порывы которого в Баку и на Абшероне достигали 28 м/с, в Мингячевире - 26 м/с, в Нефтчале - 20 м/с, в Гядабейе - 16 м/с.