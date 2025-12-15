МЧС напомнило о мерах защиты от угарного газа - ВИДЕО

С наступлением холодов и увеличением использования газовых отопительных приборов в быту возрастает и риск отравления угарным газом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС, в котором отмечается, что следует учитывать, что несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газовых устройств может привести к тяжёлым последствиям. Подчеркивается, что несмотря на проводимую МЧС масштабную разъяснительную работу, трагические случаи, вызванные угарным газом, всё ещё происходят.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также тот факт, что угарный газ не имеет запаха и не ощущается человеком, в целях предотвращения возможных последствий МЧС вновь напоминает о необходимости строгого соблюдения следующих правил безопасности:

- Используемые газовые приборы должны быть исправными и соответствовать установленным стандартам;

- Высота помещения, в котором установлен прибор, должна быть не менее 2 метров 20 сантиметров;

- Вытяжная система должна функционировать, вентиляционное отверстие — оставаться открытым;

- В ванной комнате должен быть вентиляционный канал, а в нижней части двери — вентиляционные отверстия;

- Дымоходы необходимо очищать два раза в год.

В МЧС подчеркивают, что необходимо помнить, что головная боль, головокружение, тошнота и общая слабость у людей, находящихся в помещении с газовым прибором, являются основными признаками отравления угарным газом – в случае отравления угарным газом необходимо незамедлительно вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить его от одежды, затрудняющей дыхание, и вызвать скорую медицинскую помощь.

«Помните: пренебрежение правилами - угроза жизни! В случае опасности звоните по номеру 112», - отмечают в МЧС.