Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 16 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в отдельных местах возможен дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +3…+5 °C, днем +6…+9 °C. Атмосферное давление повысится с 766 до 771 мм рт. ст. Относительная влажность - 70–80 %.

По районам Азербайджана местами прогнозируются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны ливни. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от −1 °C до +4 °C, днем +7…+10 °C; в горах ночью −3…−8 °C, в высокогорных районах −10…−13 °C, днем −2…−6 °C.

Ночью и утром на некоторых горных участках возможна гололедица на дорогах.