Общество

Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в сфере гражданской авиации

First News Media17:09 - Сегодня
Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в сфере гражданской авиации

Президент ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), входящего в состав AZCON Holding, Самир Рзаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Словацкой Республики в Азербайджане Эльчином Гасымовым.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития авиасообщения между Азербайджаном и Словакией, а также возможности углубления сотрудничества в сфере гражданской авиации.

В центре внимания сторон находились вопросы создания новых возможностей для пассажиров и расширения транспортной доступности между двумя странами. В этом контексте было отмечено, что ранее между руководством AZAL и авиакомпанией Wizz Air состоялись рабочие консультации, по итогам которых был подтверждено открытие перспективного маршрута Баку–Братислава–Баку. Запуск рейсов по данному направлению авиакомпанией Wizz Air из Международного аэропорта Гейдар Алиев планируется со следующего года.

По словам президента AZAL, открытие маршрута Баку–Братислава станет важным шагом для развития туристических, деловых и гуманитарных связей, а также расширит географию путешествий за счет более широкого выбора направлений и удобных вариантов перелетов для пассажиров.

В свою очередь, посол Эльчин Гасымов подчеркнул заинтересованность словацкой стороны в открытии прямого авиасообщения, отметив развитую маршрутную сеть авиакомпании Wizz Air из Братиславы — более 30 направлений, а также проживание в Словакии свыше 5 тысяч граждан Азербайджана.

В ходе встречи также было отмечено, что за последние годы маршрутная сеть AZAL значительно расширилась — с прежних 25 направлений до почти 40 направлений по Европе, Азии, Центральной Азии и региону Залива, а аэропорт занял важное место в авиационной сети.

Параллельно авиакомпания последовательно реализует программу модернизации флота, пополняя его современными и топливно-эффективными воздушными судами Airbus и Boeing, что способствует повышению операционной эффективности и качества обслуживания.

