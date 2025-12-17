Известный чтец Надир Гусейнов скончался от сердечного приступа за рулем, пассажир госпитализирован - ОБНОВЛЕНО

Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи назвал причину смерти заслуженного учителя Надиpa Гусейнова.

Как сообщили Oxu.Az в центре, 14 декабря в 11:30 в службу скорой помощи поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП) в Насиминском районе.

На место происшествия незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи, которая зафиксировала факт доврачебной смерти Н.Гусейнова.

В результате аварии пострадала ещё одна женщина, которая была госпитализирована с травмой в Клинический медицинский центр.

Скончался заслуженный педагог Азербайджана и мастер художественного чтения Надир Гусейнов.

Об этом сообщили в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства.

Надир Гусейнов родился 25 апреля 1952 года в селе Гырмызыкянд Сальянского района (ныне Нефтчалинский район). Его первый заметный успех пришелся на 1975 год, когда он стал дипломантом Всесоюзного конкурса мастеров художественного чтения в Ленинграде.

В последующие годы Гусейнов выступал ведущим на телевизионных программах, юбилеях и различных мероприятиях. В частности, на Азербайджанском государственном телевидении он был ведущим фольклорной программы "Озан". Долгое время он преподавал дисциплину "Сценическая речь" в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства.

В 2023 году, к 100-летию университета, Надир Гусейнов был удостоен почетного звания "Заслуженный педагог".

