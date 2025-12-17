В Азербайджане выявлена ОПГ, у которой изъято 47 кг наркотиков - ВИДЕО
В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, у членов организованной преступной группы (ОПГ) обнаружено и изъято 47 кг наркотических средств.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
В ходе операций в столице и регионах были задержаны ранее судимые Саддам Асадов, Эмин Балакишиев и Эмин Алиев. У них обнаружено 47 кг марихуаны с опасными добавками, а также психотропное вещество метамфетамин.
Следствие установило, что задержанные вступили в преступную связь и приобрели наркотики у граждан Ирана, личности которых устанавливаются, и планировали их размещение в заранее установленных местах для последующей реализации.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.