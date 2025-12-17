Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг примет участие в саммите лидеров Европейского союза в Брюсселе.

Oб этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что лидеры стран ЕС уже несколько недель пытаются согласовать условия кредита для Украины, учитывая, что финансовые резервы Киева быстро истощаются. Однако переговоры сталкиваются с серьезным сопротивлением Бельгии, где находится большинство замороженных активов Центробанка России.

Бельгия настаивает на защите от возможной финансовой ответственности в случае, если Москва предпримет ответные действия или восстановит свои активы через суд.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта пригласил Зеленского принять участие в заседании Европейского совета 18 января. Однако, по данным украинских СМИ, президент Украины вряд ли посетит мероприятие лично и примет участие дистанционно.