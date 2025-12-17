В Президентской библиотеке состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

16 декабря 2025 года состоялась очередная презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса», созданного при поддержке Фонда Возрождения Карабаха.

Мероприятие, организованное в Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджанской Республики, собрало представителей государства и официальных лиц, доноров и партнёров Фонда, а также представителей СМИ и известных общественных деятелей.

В начале мероприятия был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики, после чего память шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Родины, была почтена минутой молчания.

С приветственной речью выступила директор Президентской библиотеки Афет Аббасова, отметившая, что данное издание сыграет важную роль во всестороннем представлении карабахских реалий как международной, так и местной аудитории, а также станет надёжным справочным источником для читателей.

Со вступительной речью выступил председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, который подробно рассказал о значении книги и процессе её подготовки.

Отмечалось, что книга всесторонне отражает историю Карабаха, период оккупации, освобождение, процесс восстановления и видение будущего, объединяя в себе текст, фотоматериалы, интервью официальных лиц, государственных представителей и экспертов, а также воспоминания людей, вынужденных покинуть свои родные земли.

Было сообщено, что книга «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» является частью специальной цифровой экосистемы, созданной в рамках проекта. Благодаря десяткам QR-кодов, размещённых на страницах книги, читатели могут переходить к материалам, размещённым на сайте проекта www.book.revival.az и других онлайн-ресурсах — расширенным фотогалереям, полным видео- и текстовым версиям эксклюзивных интервью, историческим источникам и другим материалам.

Также отмечалось, что, посетив онлайн-магазин по адресу https://book.revival.az/estore/ и сделав пожертвование в Фонд, можно приобрести книгу в любом количестве и в различных изданиях (включая Classic, Prestige и Signature Collection).

Экосистема также включает искусственный интеллект «Zafar AI», созданный в образе птицы Феникс, который предоставляет читателям обширную информацию о содержании книги, а также об истории Карабаха и Восточного Зангезура, периоде оккупации и текущем процессе возрождения.

Благодаря этим особенностям издание выходит за рамки классического книжного формата, превращаясь в динамичный, интерактивный и инновационный проект, адаптированный к современным читательским привычкам.

По словам Рахмана Гаджиева, цель подготовки книги заключается в донесении до международной общественности правды о Карабахе, а также о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на освобождённых территориях.

Автор книги, британский писатель Грэм Уилсон, выступая на мероприятии, поделился подробностями процесса подготовки издания, а также своими размышлениями об Азербайджане.

Среди выступивших на мероприятии — ректор Бакинской музыкальной академии, член Наблюдательного совета Фонда Фархад Бадалбейли; исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов; председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Маджид; доктор философии по истории, советник директора Президентской библиотеки Назим Мустафа; заместитель директора Института истории и этнологии имени А.А.Бакиханова НАНА, доктор исторических наук Ильгар Нифталиев и другие спикеры. Они подчеркнули значимость книги и отметили, что издание внесёт существенный вклад в представление международной аудитории карабахских реалий, а также процессов восстановления и реконструкции на освобождённых территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и инициатив, направленных на установление мира в регионе.

В завершение мероприятия Группе компаний “Veysəloğlu”, которая, поддержав восстановление Карабаха, сделала пожертвование в размере 10 000 AZN и приобрела книгу «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса», от имени Фонда был вручён сертификат о пожертвовании.

Отметим, что в рамках мероприятия также были представлены видеопрезентация книги «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» и видеоролик «От трагедии к победе», посвящённый восстановлению и возрождению освобождённых территорий.

Напоминаем, что желающие приобрести книгу «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» могут посетить онлайн-магазин https://book.revival.az/estore/, выбрать предпочитаемый формат и получить книгу, сделав пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха.

В ближайшее время книга будет переведена на азербайджанский и ряд иностранных языков.

Кроме того, в рамках мероприятия была представлена фотовыставка “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса”, подготовленная на основе фотографий, размещённых в книге, демонстрирующая восстановительные и строительные работы на освобождённых территориях, а также богатую природу Карабаха и его уникальную флору и фауну.