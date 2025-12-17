Максимальные меры безопасности: что запрещено проносить на прямую линию с Путиным?

Пауэрбанки и вейпы включены в перечень предметов, запрещенных к проносу на мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным", следует из информационной справки для СМИ, которая есть в распоряжении РИА Новости.

"Электронные устройства, нагревающие жидкость, включая вейпы… Портативные устройства для зарядки (пауэрбанки) и сменные батареи/аккумуляторы мобильных устройств", - перечислено в материалах.

Помимо списка опасных предметов, таких как взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, в перечне также находятся баннеры и флаги, древки для них, стеклянные, металлические и пластиковые контейнеры, в том числе для продуктов, бутылки и банки. На прямую линию не пропустят с едой и напитками, запрещены все виды жидкостей, в том числе парфюмерия и жидкие средства личной гигиены.