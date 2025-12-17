Два района столицы сегодня останутся без газа
В ряде районов Баку сегодня ожидаются временные перебои в подаче газа.
Ограничения коснутся отдельных территорий Сабаильского и Ясамальского районов столицы.
Как сообщает «Azəriqaz», с 10:00 газоснабжение будет приостановлено в связи с проведением плановых технических работ. В Сабаильском районе специалисты выполнят ремонт газового регулятора и замену задвижки на территории, известной как «20-й участок».
В Ясамальском районе работы связаны с устранением утечки на подземном газопроводе и переносом газовой линии.
Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных мероприятий.
Источник: APA
Джамиля Суджадинова
