Два района столицы сегодня останутся без газа

В ряде районов Баку сегодня ожидаются временные перебои в подаче газа.

Ограничения коснутся отдельных территорий Сабаильского и Ясамальского районов столицы.

Как сообщает «Azəriqaz», с 10:00 газоснабжение будет приостановлено в связи с проведением плановых технических работ. В Сабаильском районе специалисты выполнят ремонт газового регулятора и замену задвижки на территории, известной как «20-й участок».

В Ясамальском районе работы связаны с устранением утечки на подземном газопроводе и переносом газовой линии.

Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных мероприятий.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова