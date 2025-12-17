Армения и Люксембург подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Главы МИД Армении и Люксембурга – Арарат Мирзоян и Ксавье Беттель – подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, передают армянские СМИ.

Отмечается, что встреча министров состоялась 16 декабря в Люксембурге.

Собеседники подтвердили высокий уровень политического диалога между Арменией и Люксембургом, подчеркнув, что он развивается на основе взаимного доверия, общих ценностей и интересов.

Стороны обсудили вопросы партнерства Армения-Евросоюз, в частности эффективное применение механизмов, направленных на реализацию новой, более амбициозной стратегической повестки.

Мирзоян и Беттель также обменялись мнениями по поводу региональных процессов.