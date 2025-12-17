 Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции

First News Media12:05 - Сегодня
Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции

Турецкая правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) намерена в 2026 году представить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану предложения по новой конституции республики, власти могут пойти на ряд изменений в президентской форме правления, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники.

AK Parti допускает возможность проведения досрочных президентских выборов в случае успешного принятия новой конституции страны, сообщила ранее газета Cumhuriyet со ссылкой на источники в партии.

"В правящих кругах обсуждаются варианты по положениям, которые критикует оппозиция. В частности, речь идет о норме, предусматривающей избрание президента и членов кабинета министров из числа депутатов парламента. Как отмечает газета, такие шаги рассматриваются как условие для принятия новой "гражданской" конституции в 2026 году", - пишет Ekonomim.

Также сообщается, что после консультаций с оппозицией правящая партия не станет самостоятельно разрабатывать текст основного закона. Вместо этого AK Parti планирует подготовить и представить президенту Эрдогану отчет с предложениями и замечаниями.

Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призывал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Кроме того, Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.

В 2017 году Турция перешла к президентской форме правления по итогам референдума. Согласно действующей конституции, глава государства может занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на второй пятилетний срок.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
153

Актуально

Xроника

В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ - ФОТО

Политика

В Баку обсудили азербайджано-турецкое военное сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО

Мнение

2026 год: Год обороны, безопасности и экономического возрождения

Общество

В Президентской библиотеке состоялась презентация инновационного книжного ...

В мире

ЕС может не предоставить Грузии финансовую помощь в 2026 году

Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в выборах

Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции

Максимальные меры безопасности: что запрещено проносить на прямую линию с Путиным?

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Подмосковье подросток напал на школьников, выясняя их национальность, погиб ребенок - ФОТО

Volkswagen закрывает завод в Германии из-за финансовых проблем

Крупный американский бизнесмен бросил карьеру ради помощи ослам

Лукашенко подарил чете Трампов икону и ювелирное изделие

Последние новости

ЕС может не предоставить Грузии финансовую помощь в 2026 году

Сегодня, 12:40

В Баку обсудили азербайджано-турецкое военное сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в выборах

Сегодня, 12:27

2026 год: Год обороны, безопасности и экономического возрождения

Сегодня, 12:17

Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции

Сегодня, 12:05

Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 24 кг наркотиков

Сегодня, 11:52

В Президентской библиотеке состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:37

В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 11:28

ЕС ввел санкции против трейдеров азербайджанского происхождения за поддержку «теневого флота» Кремля - кто эти загадочные предприниматели?

Сегодня, 11:16

Максимальные меры безопасности: что запрещено проносить на прямую линию с Путиным?

Сегодня, 11:15

Кабинет министров принял решение об объектах заправки топливом и газоснабжения

Сегодня, 11:00

Армения и Люксембург подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 10:33

В Баку затоплена электрозаправка - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Депутат: Электронные сигареты приносят доход, но ведут к оттоку валюты и, что важнее, вредят здоровью граждан

Сегодня, 10:12

Два района столицы сегодня останутся без газа

Сегодня, 10:00

Трамп в среду обратится к нации

Сегодня, 09:57

В Турции задержаны 160 подозреваемых в связях с террористической организацией

Сегодня, 09:48

У Трампа «характер алкоголика», а Маск - «явный кетаминщик»: Vanity Fair о закулисье администрации Трампа

Сегодня, 09:30

США запретили въезд гражданам еще семи стран

Сегодня, 09:10

Число погибших в боях на границе с Камбоджей таиландских военных возросло до 19

Сегодня, 09:00
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00