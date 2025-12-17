Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции

Турецкая правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) намерена в 2026 году представить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану предложения по новой конституции республики, власти могут пойти на ряд изменений в президентской форме правления, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники.

AK Parti допускает возможность проведения досрочных президентских выборов в случае успешного принятия новой конституции страны, сообщила ранее газета Cumhuriyet со ссылкой на источники в партии.

"В правящих кругах обсуждаются варианты по положениям, которые критикует оппозиция. В частности, речь идет о норме, предусматривающей избрание президента и членов кабинета министров из числа депутатов парламента. Как отмечает газета, такие шаги рассматриваются как условие для принятия новой "гражданской" конституции в 2026 году", - пишет Ekonomim.

Также сообщается, что после консультаций с оппозицией правящая партия не станет самостоятельно разрабатывать текст основного закона. Вместо этого AK Parti планирует подготовить и представить президенту Эрдогану отчет с предложениями и замечаниями.

Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призывал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Кроме того, Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.

В 2017 году Турция перешла к президентской форме правления по итогам референдума. Согласно действующей конституции, глава государства может занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на второй пятилетний срок.

Источник: РИА Новости