Душанбе требует от Москвы объективного расследования убийства 10-летнего таджика в Одинцово

МИД Таджикистана вызвал посла России в Таджикистане Семена Григорьева в связи с убийством накануне в подмосковном Одинцово 10-летнего гражданина Кобилджона Алиева.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передают таджикские СМ.

"Посол России в Таджикистане Григорьев был вызван в МИД и ему была вручена нота с требованием провести российской стороной незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона", - говорится в заявлении.

МИД также решительно осудил убийство и выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего школьника.

Напомним, что инцидент произошел утром 16 декабря на территории Успенской средней школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области. Девятиклассник принес в учебное заведение нож, ранил охранника, распылил газовый баллончик, после чего нанес смертельное ножевое ранение десятилетнему ученику. Нападавший был задержан.