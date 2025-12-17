Кабинет министров принял решение об объектах заправки топливом и газоснабжения

Кабинет министров Азербайджана утвердил формы бланков "Общей лицензии на установку и эксплуатацию объектов заправки топливом и газоснабжения", "Специальной лицензии на установку объектов заправки топливом и газоснабжения" и "Специальной лицензии на эксплуатацию объектов заправки топливом и газоснабжения".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Новые формы добавлены к "Правилам оформления заказа на изготовление, осуществление распределения, ведение учета и отчетности использования бланков лицензий и приложений" и постановлению правительства "Об утверждении форм бланков лицензий, общих лицензий, специальных лицензий и приложений" от 5 августа 2016 года.