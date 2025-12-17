В Баку затоплена электрозаправка - ВИДЕО

В Баку из-за затопления канализационными водами оказалась выведена из строя большая часть зарядной инфраструктуры для электромобилей возле Олимпийского стадиона.

Таким образом, из 17 зарядных устройств функционируют лишь два, остальные стали непригодны для использования после попадания под воду.

В социальных сетях появились видеокадры, на которых видно, что территория электрозаправки полностью залита сточными водами, что делает невозможным подъезд и использование оборудования.

Водители, обратившиеся на телеканал «Xəzər Xəbər», отмечают, что после осадков участок становится непроходимым, возникают сложности не только с проездом, но и с парковкой.

По словам автовладельцев, ситуация на данный момент остается без изменений, при этом каких-либо работ по откачке воды или приведению территории в порядок не проводится.

Источник: Yurd.media

Джамиля Суджадинова