 В Баку затоплена электрозаправка - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку затоплена электрозаправка - ВИДЕО

First News Media10:25 - Сегодня
В Баку затоплена электрозаправка - ВИДЕО

В Баку из-за затопления канализационными водами оказалась выведена из строя большая часть зарядной инфраструктуры для электромобилей возле Олимпийского стадиона.

Таким образом, из 17 зарядных устройств функционируют лишь два, остальные стали непригодны для использования после попадания под воду.

В социальных сетях появились видеокадры, на которых видно, что территория электрозаправки полностью залита сточными водами, что делает невозможным подъезд и использование оборудования.

Водители, обратившиеся на телеканал «Xəzər Xəbər», отмечают, что после осадков участок становится непроходимым, возникают сложности не только с проездом, но и с парковкой.

По словам автовладельцев, ситуация на данный момент остается без изменений, при этом каких-либо работ по откачке воды или приведению территории в порядок не проводится.

Источник: Yurd.media

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
935

Актуально

Xроника

В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ - ФОТО

Политика

В Баку обсудили азербайджано-турецкое военное сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО

Мнение

2026 год: Год обороны, безопасности и экономического возрождения

Общество

В Президентской библиотеке состоялась презентация инновационного книжного ...

Общество

Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 24 кг наркотиков

В Президентской библиотеке состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

В Баку затоплена электрозаправка - ВИДЕО

Два района столицы сегодня останутся без газа

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Пропавшие в Астаре рыбаки не найдены - ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО

На суде граждан Армении обвиняемым предоставлено последнее слово - ФОТО

TƏBİB рассказал о состоянии 14-летней роженицы и её новорождённой дочери - ОБНОВЛЕНО

Погибшими в ДТП в Гусаре оказались члены семьи Шаира Рамалданова

Последние новости

ЕС может не предоставить Грузии финансовую помощь в 2026 году

Сегодня, 12:40

В Баку обсудили азербайджано-турецкое военное сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в выборах

Сегодня, 12:27

2026 год: Год обороны, безопасности и экономического возрождения

Сегодня, 12:17

Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции

Сегодня, 12:05

Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 24 кг наркотиков

Сегодня, 11:52

В Президентской библиотеке состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:37

В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 11:28

ЕС ввел санкции против трейдеров азербайджанского происхождения за поддержку «теневого флота» Кремля - кто эти загадочные предприниматели?

Сегодня, 11:16

Максимальные меры безопасности: что запрещено проносить на прямую линию с Путиным?

Сегодня, 11:15

Кабинет министров принял решение об объектах заправки топливом и газоснабжения

Сегодня, 11:00

Армения и Люксембург подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 10:33

В Баку затоплена электрозаправка - ВИДЕО

Сегодня, 10:25

Депутат: Электронные сигареты приносят доход, но ведут к оттоку валюты и, что важнее, вредят здоровью граждан

Сегодня, 10:12

Два района столицы сегодня останутся без газа

Сегодня, 10:00

Трамп в среду обратится к нации

Сегодня, 09:57

В Турции задержаны 160 подозреваемых в связях с террористической организацией

Сегодня, 09:48

У Трампа «характер алкоголика», а Маск - «явный кетаминщик»: Vanity Fair о закулисье администрации Трампа

Сегодня, 09:30

США запретили въезд гражданам еще семи стран

Сегодня, 09:10

Число погибших в боях на границе с Камбоджей таиландских военных возросло до 19

Сегодня, 09:00
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00