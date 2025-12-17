В Абу-Даби состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ - ФОТО
Президент Ильхам Алиев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда бин Заеда Аль Нахайяна находится с визитом в этой стране.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
17 декабря в Абу-Даби состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заедом Аль Нахайяном.
Затем главы государств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в церемонии открытия ежегодного глобального спортивного турнира «Игры будущего — 2025».
249