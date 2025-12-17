2026 год: Год обороны, безопасности и экономического возрождения

Автор: Ибрагим Мамедов

Доктор философии по истории

Контроль над Евразией начинается с контроля над Азербайджаном

На данном этапе, независимо от политической принадлежности, всеобщее сплочение вокруг Президента Ильхама Алиева подобно железному кулаку является национальной миссией жизненной важности — такой же, как в 1993, 2003, 2013, 2020-23 годах, и даже более значимой.

Потому что:

В настоящее время глобальная борьба представляет собой геополитическое противостояние за контроль над Восточной Европой от Балтики до Чёрного моря, над Южным Кавказом от Чёрного моря до Каспия, и наконец, над Центральной Азией в восточной части Каспийского региона. Сила, контролирующая эти три региона, будет удерживать пакет контроля над Евразией. Южный Кавказ является связующим звеном этой цепи, а Азербайджан — ключевой страной Южного Кавказа.

Глобальные торговые цепочки разрываются, потому что глобальные державы участвуют в прямых и косвенных военных столкновениях в региональных конфликтах. Региональные конфликты входят в горячую фазу, потому что между глобальными державами идёт борьба за сырьё и торговые рынки, за технологическое первенство. В войнах такого масштаба торговые пути, транспортные и энергетические маршруты также попадают в сферу особого интереса и становятся полем противостояния — это устойчивый, повторяющийся закон торговых войн.

Естественно, в ядерную эру продолжение глобальной экономико-торговой войны на поле боя ведётся не через прямое столкновение ядерных держав, а в стратегически важных регионах. Геополитическая борьба великих держав за регионы логически сопровождается борьбой за влияние на малые и средние страны, обладающие стратегическим географическим положением и ресурсами.

В результате для малых и средних стран, имеющих стратегическое значение с точки зрения торговых путей, географического положения и ресурсов, повышается уровень политических, военных и экономических рисков.

Южный Кавказ попадает в сферу влияния усиливающихся глобальных торговых и геополитических войн по трём важным показателям.

Азербайджан: Незаменимый источник энергии глобальной борьбы

Первый показатель проистекает из стратегической позиции Азербайджана на энергетическом рынке. На фоне прекращения энергетической торговли Европы с Россией стратегическое энергетическое партнёрство Азербайджан-Европейский Союз приобретает очень серьёзное геополитическое значение. В настоящее время поставки азербайджанского газа на рынок Восточной Европы через интерконнекторы вносят неоценимый вклад в энергетическую безопасность Восточной Европы — одну из важнейших целей глобальной геополитической борьбы, обеспечивая Азербайджану статус незаменимого энергетического партнёра Европы. Этот статус делает Азербайджан мишенью геополитической борьбы за Восточную Европу. Статус незаменимого источника энергии повышается ещё больше с реализацией планов по производству и транспортировке возобновляемой энергии. Наконец, Азербайджан занимает ключевую позицию в транзите энергоресурсов Центральной Азии. Поэтому борьба не на жизнь, а на смерть между геополитическими партнёрами и противниками этого статуса неизбежно делает нашу страну мишенью указанных противостояний.

Второй показатель, превращающий Азербайджан в сферу влияния и мишень глобальной геополитической борьбы, — это перекройка транспортных маршрутов.

Благодаря смелым усилиям Азербайджана Средний коридор превратился в незаменимый маршрут торговли Европа-Южный Кавказ-Центральная Азия-Китай. В нынешних условиях сторонники Среднего коридора сильнее его противников, поэтому жёстких атак на маршрут не наблюдается. Однако в нынешних геополитических условиях, когда всё решается на полях сражений, ситуация гибкая и может быстро измениться. Поэтому активизация противников Среднего коридора также ожидаема.

То же самое можно отнести к транспортному маршруту Север-Юг. В нынешних условиях силы, намеревающиеся помешать выходу России к Индийскому океану, теоретически и логически могут считаться противниками маршрута Север-Юг. Насколько незаменимое значение имел этот маршрут для США-Великобритании-СССР во время Второй мировой войны, настолько же он важен для России сейчас. Логически Азербайджан и Иран попадают в прицел противников маршрута Север-Юг. Однако то, что Азербайджан является ключевой страной транспортного и энергетического коридора Средний путь, отводит нас от мишени противников маршрута Север-Юг.

Третий показатель связан с геополитическим положением. 1. Азербайджан как ключевая страна Южного Кавказа и региона играет роль моста для выхода Центральной Азии в Европу; 2. Сухопутные связи между Россией и Ираном проходят через Азербайджан; 3. Азербайджан граничит с Ираном и Россией.

Таким образом, все три показателя превратили Азербайджан и Южный Кавказ в основной фактор борьбы за Евразию для участников глобальной борьбы.

Поэтому Азербайджан является "золотым ключом" к контролю над Евразией. Контроль над Евразией начинается с контроля над Азербайджаном. Именно по этой причине борьба за географию нашей страны всегда наблюдалась. Но сейчас, на пике глобальной напряжённости, ожидается, что эта борьба также достигнет своего апогея. Именно по этим причинам оборона и безопасность становятся первоочередной задачей государства и народа.

В целом, в настоящее время для стран, входящих в зоны противостояния или находящихся вблизи эпицентров конфликтов и обладающих потенциалом политического, военного, экономического влияния на конфликты, включая Азербайджан, в круг рисков входят:

• Интенсификация переворотов и попыток переворотов;

• Военные угрозы;

• Экономические проблемы под влиянием ограничения глобальной торговли;

• Импорт инфляции под влиянием глобальных торговых и валютных войн;

• Рост социально-экономических проблем под влиянием экономико-торговых факторов и инфляции и т.д.

Внутренняя политика стран Южного Кавказа на прицеле

Из-за того, что в результате 44 дневной войны, основные военные рычаги давления на страны региона ликвидированы, наблюдается интенсификация механизмов и использования инструментов внутри политического давления на властей.

Уже в июне 2025 года в Армении был предотвращён, по словам Н.Пашиняна, "широкомасштабный коварный план криминальной олигархической духовенства по дестабилизации и захвату власти" под руководством священника по имени Баграт Галстанян против Н. Пашиняна. В настоящее время в Армении идёт процесс очищения от этого "криминального олигархического духовенства".

В октябре 2025 года правительство Грузии объявило, что была предотвращена попытка государственного переворота при поддержке иностранных спецслужб, а организаторы арестованы.

Параллельно с напряжённостью в Грузии, сопровождавшейся атаками на администрацию президента, в Азербайджане на повестку дня вышел вопрос о попытке государственного переворота и её предотвращении, и было начато расследование.

Какие спецслужбы, каких стран стояли за попытками государственных переворотов во всех 3 странах Южного Кавказа — уже второстепенный вопрос. Для нас важно то, что государственные перевороты были запущены как инструмент, механизм борьбы за Южный Кавказ. Попытки государственных переворотов в 3 странах Южного Кавказа примерно за 5 месяцев 2025-го года, уже являются показателем опасной тенденции.

Усиливается тенденция роста числа государственных переворотов и попыток

Международные тенденции также показывают, что запуск этого механизма касается не только региона Южного Кавказа. Во всём мире наблюдается тенденция роста попыток государственных переворотов, достигающая уровня 50-60-х годов прошлого века.

20 лет, охватывающие 1960-1970-е годы, когда США и СССР вступили в борьбу "быть или не быть", стали кульминационным периодом государственных переворотов (а также попыток) и региональных войн глобального масштаба. В этот период в среднем происходило 20 переворотов и попыток переворотов в год.

По мере того как мир снова входит в эпоху двух/многополярности, наблюдается возобновление роста региональных войн, государственных переворотов и попыток. Например, согласно University of Illinois Cline Center Coup d'État Project, с 2021 года в мире ежегодно фиксируется 14-16 переворотов, попыток переворотов или планов государственных переворотов. Хотя это число больше по сравнению с 2008-2017 годами, оно не достигло уровня 1960-70-х годов. Однако, хотя 2025 год ещё не закончился, тенденция роста очевидна.

На фоне тенденции роста государственных переворотов во всём мире за последние 4-5 лет попытки, наблюдавшиеся в 2025 году в 3 странах Южного Кавказа, представляют собой не только региональное проявление общей глобальной тенденции, но и по времени и количеству Южный Кавказ можно сравнить только с Африкой. Так, в ещё не завершившемся 2025 году в Гвинее-Бисау (26 ноября 2025) и на Мадагаскаре (12-14 октября 2025) были осуществлены успешные перевороты, в Буркина-Фасо (апрель 2025), Нигерии (конец сентября-октябрь 2025) и Мали наблюдались неудачные попытки государственных переворотов и покушений. Если в 2025 году во всей Африке зафиксировано 5 переворотов и попыток, то на Южном Кавказе наблюдалось 3 таких случая. Учитывая, что в Африке 56, а на Южном Кавказе всего 3 суверенных государства, 5 государств составляют 9% африканских государств, а 3 государства — 100% Южного Кавказа. В результате мы видим масштаб этой угрозы для Южного Кавказа.

Бюджетная политика в периоды кризиса безопасности

В такие периоды геополитического кризиса, связанного с безопасностью, изменения в бюджетной политике государств неизбежны. В первую очередь:

• Расходы на оборону и безопасность приоритизируются: Сюда входят зарплаты, обучение, медицинское обслуживание персонала структур, обеспечивающих безопасность, а также средства на содержание и закупку оружия и оборудования.

• Увеличиваются инвестиции в военные исследования и разработки: Выделение средств на развитие новых технологий важно для наращивания военных возможностей и сохранения технологического превосходства государства над соперниками, как минимум для укрепления потенциала самообороны.

• Принимаются меры по обеспечению экономической безопасности: Сильная и стабильная экономика является неотъемлемой частью национальной безопасности. Поэтому защита важнейших экономических активов, обеспечение устойчивости цепочек поставок, обеспечение торговли и инвестиционных потоков являются основными задачами правительств.

• Инвестиции в критическую инфраструктуру: Безопасная и устойчивая инфраструктура важна для национальной безопасности. Сюда входит защита цифровой инфраструктуры и других критических активов.

• Используются внебюджетные механизмы финансирования;

• Создаются резервные фонды;

• На короткий срок перераспределяются ресурсы из неприоритетных секторов;

• Укрепляется международное сотрудничество для обеспечения безопасности: Работа с партнёрами и союзниками является ключевым элементом комплексной стратегии экономической безопасности.

То, какие из этих теоретических подходов предпочтёт каждая страна, зависит от учёта местных реалий и политического предпочтения правительств.

Роль и миссия Азербайджана в независимости и безопасности Южного Кавказа и Центральной Азии настолько велика, что увеличение наших расходов на оборону и безопасность логично и обоснованно.

Принцип "Guns vs Butter": Этап, когда оружие столь же важно, как хлеб

Нейтрализация растущих рисков, в свою очередь, требует направления значительной части финансовых ресурсов на защиту внутренней безопасности и предотвращение внешнего вмешательства. Простая истина заключается в том, что безопасность — это фундаментальный принцип существования! Поэтому в таких глобальных условиях логично и необходимо, чтобы государства тратили больше средств на безопасность.

Теория "Gun and Butter" — "Оружие и масло" (на русском языке "оружие и хлеб" звучит понятнее) — это формула, определяющая границы производства в периоды "роста угроз (глобальная напряжённость, соседи в состоянии войны и т.д.) и параллельного ограничения ресурсов" (снижение нефтяного экспорта, удорожание импортных товаров и т.д.). "Оружие" символизирует военные и оборонные расходы на безопасность, "масло" ("хлеб") — экономические расходы на дороги, мосты, здравоохранение, образование, сельское хозяйство и т.д.

В чём суть? Теоретически, если взять экономику, производящую всего два продукта — оружие и масло — увеличение производства одного неизбежно приводит к сокращению производства другого. Например, если в периоды снижения угроз такая экономика производит 900 коробок масла и только 20 ружей, то в периоды роста угроз это соотношение меняется в пользу оружия, например, 100 коробок масла и 180 ружей.

Например, в период глобального кризиса 2008 года и рецессий нестратегические субсидии, некоторые оборонные расходы (в зависимости от кризиса) сокращались и тратились на социально-экономические пакеты поддержки, пособия по безработице, помощь важным отраслям промышленности (банки, автомобили) и программы создания рабочих мест.

Долгое время оставаться в ситуации второго выбора, в пользу оружия, конечно, опасно. Несомненно, хлеб столь же важный фактор безопасности, как и оружие. Опираясь на эту простую истину, наиболее логичный выбор для правительства — "в целом повысить темпы производства и производительность труда в обоих направлениях". Этот вариант обеспечивает условия для увеличения производства "и хлеба, и оружия". Обеспечение свободного функционирования механизмов рыночной экономики позволяет обеспечить инвестициями все сферы.

Например, в самый жёсткий период противостояния двухполярного мира — в 1975-1991 годах — СССР и США проводили политику "быстрого вооружения". Это была также гонка рыночной экономики США с государственной плановой экономикой СССР. Поскольку плановая экономика не могла гибко реагировать на требования рынка, все средства направлялись на производство оружия, и правительство, не сумев изменить эту политику, долго её продолжало. В результате СССР распался из-за социально-экономических проблем.

Республиканское правительство Р. Рейгана, сторонника либеральной экономики, хотя и сократило ряд социальных проектов, благодаря либерализации механизмов рыночной экономики смогло дать толчок развитию всех основных секторов экономики, одновременно обеспечивая военные расходы.

"Рейганомика" включала снижение подоходных налогов, экономию государственных расходов, сокращение государственного вмешательства и контроля цен, стимулирование конкуренции и инноваций, и наконец, сдерживание инфляции даже ценой дорогой денежной политики на начальном этапе.

Этот подход Р. Рейгана решил для США эпохальные национальные и глобальные политические и экономические кризисы в 4 направлениях: 1. вывел страну из "стагфляции" — худшего из экономических кризисов, и 2. обеспечил экономический рывок, 3. победил в гонке вооружений с СССР, 4. добился краха коммунистической идеологии.

Благодаря рыночной экономике и развитию частного сектора политика Р. Рейгана по увеличению военных расходов параллельно имела экономический эффект. То есть расходы, направленные на производство оружия, оказывали влияние и на смежные отрасли, играя важную роль в возрождении экономики.

Таким образом, опыт Р. Рейгана показывает, что когда на фоне экономического кризиса и роста угроз глобальной безопасности возникает необходимость увеличения расходов на оборону и безопасность, то есть когда возникает "дилемма оружия и хлеба", целесообразно: 1) направлять расходы по возможности на развитие обеих сфер, 2) повышать производство и производительность труда в экономике в целом, 3) использовать производство оружия как фактор экономического роста, 4) ещё больше либерализировать механизмы рыночной экономики, проводить монетарную политику, регулирующую экономическое развитие через контроль инфляции.

2026: Год усиления обороны и безопасности, стимулирование экономической деятельности

Неслучайно государственный бюджет на 2026 год по основным статьям расходов можно назвать "бюджетом безопасности и экономической деятельности". Так, в расходной части бюджета по объёму на 1-м месте расходы на оборону и безопасность — примерно 8,8 млрд манатов (20,9% бюджета), на 2-м месте — расходы на экономическую деятельность примерно 7,7 млрд манатов. Если добавить к расходам на экономическую деятельность примерно 1,1 млрд манатов на сельское хозяйство, общий объём расходов на экономику сравняется с обороной и безопасностью и составит 17,6 млрд манатов (примерно 42% бюджета).

То есть бюджет определил два фундаментальных элемента национальной безопасности в качестве основных целей — a) оборону и безопасность, b) экономическую безопасность.

Европейская дилемма: «guns, or butter»

Европейские страны — основные торговые партнёры Азербайджана — столкнувшись с необходимостью увеличения военно-оборонных расходов, вынуждены решать дилемму "guns and butter". Как основной торговый и стратегический партнёр в сфере энергетики, важный экспортный рынок азербайджанского газа, безопасность Европы и Азербайджана тесно связана эффектом домино.

Почти каждый день в европейских СМИ обсуждаются пути превращения военных расходов в экономическую выгоду. Динамика военных расходов в Европейском Союзе показывает, что оборона и безопасность выходят на первое место. Например:

• В 2024 году военные расходы составили 343 млрд евро (на 19% больше, чем в 2023).

• Прогноз на 2025 год: 381 млрд евро (на 11% больше, чем в 2024).

• Доля военных расходов в ВВП: в 2024 году достигла 1,9%, прогнозируется 2,1% в 2025 году, приближаясь к цели НАТО в 2%.

• С 2020 года наблюдается рост военных расходов более чем на 60%.

Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас говорит: "Это должна быть эра обороны Европы": "Европа тратит рекордные суммы на оборону для обеспечения безопасности нашего народа, и мы не остановимся на этом. Это не приятно, но необходимо для защиты наших граждан".

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Хорватия, Польша, Румыния, страны Балтии проводят реформы призывных систем, повышая гибкость механизмов обороны и безопасности, предпринимая шаги по созданию механизмов обязательной воинской повинности наряду с добровольчеством.

Таким образом, оборона и безопасность уже стали заботой всего мира, первым вопросом повестки дня.

Вместе с тем, в сложившейся в мире ситуации есть потенциал превращения требований обороны и безопасности в экономическую возможность. Следует учитывать, что оборонная промышленность Азербайджана является также экономическим фактором, что военные расходы стимулируют занятость и экспорт. Поэтому на фоне растущего в мире спроса на продукцию военного назначения укрепление оборонной промышленности Азербайджана рассчитано на получение экономической выгоды наряду с безопасностью.

Глобальный кризис безопасности и местные управленческие реформы

Однако экономические результаты достигаются не только масштабом бюджетных расходов. Достижение высоких результатов с меньшими средствами также предполагает совершенствование управления.

Именно эти поручения дал Президент Ильхам Алиев 12 ноября при приёме полномочного представителя Нахчывана и глав исполнительной власти ряда районов.

Первый аспект поручений Президента предполагает либерализацию управления, устранение несправедливого вмешательства в экономику: "Раньше такие случаи бывали, и чиновники, дававшие незаконные указания и считавшие незаконное обогащение своей главной целью, сегодня отвечают перед судом... в результате политики оздоровления и очищения уверен, что никто не даст вам незаконных указаний".

Второй аспект поручений Президента — создание благоприятной среды для предпринимательства, что также предполагает либерализацию, применение рыночных принципов: "...требую от руководителей на местах стремиться к созданию рабочих мест, создавать условия для бизнесменов".

Условия, как сказал Президент, включают: 1) открытость чиновников к гражданам, 2) предотвращение несправедливого вмешательства в экономику, 3) обеспечение благоприятных условий для предпринимателей.

Регионы как основной источник экономического роста и стабильности

В настоящее время, в связи с ослаблением международной торговли и весьма вероятным углублением проблем перед внешнеэкономическими связями, основным направлением расширения экономики страны могут стать именно регионы.

Регионы Азербайджана обладают большим потенциалом. По мере расширения инфраструктурного строительства на освобождённых территориях этот потенциал ещё больше возрастает. Кроме того, перспектива Аразского и Зангезурского сегментов Среднего коридора также является фактором, стимулирующим региональную экономику вдоль коридора.

Таким образом, наряду с расходами на экономическую деятельность в бюджете, равными расходам на оборону и безопасность, Президент озвучил либерализацию среды для предпринимательской деятельности как основное поручение.

Бюджет также обещает сохранение инфляции в рациональных рамках и защиту макроэкономической стабильности.

Ещё один момент имеет особое значение: Азербайджан не планирует увеличение оборонных расходов на длительный срок. Рост военных расходов — это краткосрочная политика, и согласно программе развития на 2026-30 годы предусматривается постепенное сокращение расходов по этой статье с параллельным повышением темпов роста ВВП.

Всё это — расходы в бюджете на экономическую деятельность и сельское хозяйство, либерализация управления, устранение несправедливого вмешательства в экономику, улучшение условий для предпринимателей — даёт основание сделать вывод, что формула "и безопасность, и хлеб" вложенный в суть бюджета на следующий год даст свои ожидаемые результаты.