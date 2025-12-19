 Когда вступит в силу полный запрет на электронные сигареты? | 1news.az | Новости
Когда вступит в силу полный запрет на электронные сигареты?

Фаига Мамедова17:00 - Сегодня
Когда вступит в силу полный запрет на электронные сигареты?

Стали известны причины запрета электронных сигарет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AПA, в ходе обсуждения на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы Азербайджанской Республики «О табаке и табачных изделиях», «О рекламе» и «Об ограничении потребления табачных изделий» председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента Азер Амирасланов заявил, что правительство Азербайджана также проводит политику постепенного повышения акцизных налогов на табак и табачные изделия, учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которым не менее 75 процентов розничных цен на все сегменты сигарет должны составлять налоги.

По словам Азера Амирaсланова, в настоящее время в Азербайджане этот показатель приближается к 60 процентам.

«Предлагаемый законопроект в отношении электронных сигарет предусматривает не повышение акцизов, а более радикальный подход - их полный запрет. Хотя введение такого запрета приведёт к утрате таможенных пошлин и налоговых поступлений по данным товарам, одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение безопасности и охрана здоровья граждан. Государство в подобных вопросах никогда не руководствуется фискальными интересами, напротив, за основу берутся ориентированные на гражданина принципы и ценности. Безусловно, после запрета электронных сигарет государство понесёт бюджетные потери по импортным пошлинам, акцизам и налогу на добавленную стоимость. Вместе с тем будет в определённой степени предотвращён отток валюты за рубеж, связанный с импортом электронных сигарет, поскольку до настоящего времени спрос на них удовлетворялся исключительно за счёт импорта, а не местного производства.

С учётом обращений предпринимателей, а также опыта стран, где действует жёсткий режим запрета электронных сигарет, мы предлагаем определить срок вступления закона в силу не с 1 февраля, а, продлив его, с 1 апреля. В этот период считаем необходимым обеспечить предпринимателям всестороннюю поддержку со стороны соответствующих государственных органов, чтобы они не столкнулись с материальными потерями и трудностями», - заявил он.

Председатель парламентского комитета отметил, что после запрета электронных сигарет, то есть, после вступления закона в силу, таможенные и налоговые, антимонопольные и правоохранительные органы должны принять серьезные превентивные меры для предотвращения возникновения «черного рынка» в этом сегменте бизнеса и попыток контрабанды.

645

Энергетический рычаг и уроки прагматики: амбициозная сделка Израиля и Египта как ...

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку

На территорию Турции найден российский разведывательный дрон - ФОТО

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

В Сумгайыте найден малолетний ребёнок - Разыскиваются родители - ФОТО

Гасан Эйюбов отправлен на пенсию

Погибшими в ДТП в Гусаре оказались члены семьи Шаира Рамалданова

Новые подробности смерти 18-летнего внука Мирмахмуда Миралиоглу - ОБНОВЛЕНО

На территорию Турции найден российский разведывательный дрон - ФОТО

Сегодня, 20:00

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 19:45

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Сегодня, 19:34

СНБ Армении обнародовала документ, подтверждающий, что брат архиепископа Гарегина II был агентом КГБ - ФОТО

Сегодня, 19:30

Вынесен приговор обвиняемым в покушении на Соловьёва

Сегодня, 19:15

Малика Аббасзаде о Кямране Асадове: его спокойное поведение и видимость, что ничего не происходит, меня поразили

Сегодня, 19:00

Кямран Асадов продавал абитуриентам спецоборудование за 70 тысяч манатов? - СУД

Сегодня, 18:40

В Азербайджане открывается охотничий сезон

Сегодня, 18:25

Али Асадов встретился с генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны

Сегодня, 18:10

Медсестрам не разрешается делать уколы на дому

Сегодня, 17:57

Темный архив Эпштейна: фотографии с мировыми элитами опубликованы в США - ФОТО

Сегодня, 17:55

«Мир стал реальностью»: Пашинян поделился кадрами состава с азербайджанскими нефтепродуктами - ВИДЕО

Сегодня, 17:43

В канун Нового года Стамбул накроет сильный снегопад

Сегодня, 17:22

Когда вступит в силу полный запрет на электронные сигареты?

Сегодня, 17:00

Скончался исполнитель мейханы Агакерим

Сегодня, 16:38

Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку

Сегодня, 16:35

Араик Арутюнян: Кяльбаджарские инциденты в тоннеле и в Бейлик Багы - военные преступления

Сегодня, 16:32

Путин заявил, что Европа постепенно исчезнет

Сегодня, 16:25

Судебный процесс над гражданами Армении продолжается заключительными выступлениями обвиняемых

Сегодня, 16:22

В Стамбуле задержана звезда сериала «Великолепный век»

Сегодня, 16:20
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00