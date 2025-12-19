Когда вступит в силу полный запрет на электронные сигареты?

Стали известны причины запрета электронных сигарет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AПA, в ходе обсуждения на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы Азербайджанской Республики «О табаке и табачных изделиях», «О рекламе» и «Об ограничении потребления табачных изделий» председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству парламента Азер Амирасланов заявил, что правительство Азербайджана также проводит политику постепенного повышения акцизных налогов на табак и табачные изделия, учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения, согласно которым не менее 75 процентов розничных цен на все сегменты сигарет должны составлять налоги.

По словам Азера Амирaсланова, в настоящее время в Азербайджане этот показатель приближается к 60 процентам.

«Предлагаемый законопроект в отношении электронных сигарет предусматривает не повышение акцизов, а более радикальный подход - их полный запрет. Хотя введение такого запрета приведёт к утрате таможенных пошлин и налоговых поступлений по данным товарам, одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение безопасности и охрана здоровья граждан. Государство в подобных вопросах никогда не руководствуется фискальными интересами, напротив, за основу берутся ориентированные на гражданина принципы и ценности. Безусловно, после запрета электронных сигарет государство понесёт бюджетные потери по импортным пошлинам, акцизам и налогу на добавленную стоимость. Вместе с тем будет в определённой степени предотвращён отток валюты за рубеж, связанный с импортом электронных сигарет, поскольку до настоящего времени спрос на них удовлетворялся исключительно за счёт импорта, а не местного производства.

С учётом обращений предпринимателей, а также опыта стран, где действует жёсткий режим запрета электронных сигарет, мы предлагаем определить срок вступления закона в силу не с 1 февраля, а, продлив его, с 1 апреля. В этот период считаем необходимым обеспечить предпринимателям всестороннюю поддержку со стороны соответствующих государственных органов, чтобы они не столкнулись с материальными потерями и трудностями», - заявил он.

Председатель парламентского комитета отметил, что после запрета электронных сигарет, то есть, после вступления закона в силу, таможенные и налоговые, антимонопольные и правоохранительные органы должны принять серьезные превентивные меры для предотвращения возникновения «черного рынка» в этом сегменте бизнеса и попыток контрабанды.