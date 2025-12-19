 Медсестрам не разрешается делать уколы на дому | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Медсестрам не разрешается делать уколы на дому

Фаига Мамедова17:57 - Сегодня
Медсестрам не разрешается делать уколы на дому

«Медсестрам не разрешается делать уколы на дому».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге, посвященном итогам 2025 года и планам на будущее.

По его словам, в некоторых селах из-за отсутствия медицинских пунктов наблюдаются случаи, когда медсестры делают инъекции на дому. В. Гурбанов отметил, что домашняя обстановка не предназначена для оказания медицинских услуг медперсоналом, и подобная деятельность недопустима.

Исполнительный директор подчеркнул, что для оказания медицинской помощи медсестра должна быть обеспечена необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Проведение инъекций без соблюдения этих требований может создать серьезные риски для жизни пациента.

Он также добавил, что в рамках планов на будущее предусматривается создание медицинских пунктов во всех регионах страны.

Поделиться:
699

Актуально

Мнение

Энергетический рычаг и уроки прагматики: амбициозная сделка Израиля и Египта как ...

Xроника

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

Общество

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Xроника

Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку

Общество

На территорию Турции найден российский разведывательный дрон - ФОТО

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Малика Аббасзаде о Кямране Асадове: его спокойное поведение и видимость, что ничего не происходит, меня поразили

Кямран Асадов продавал абитуриентам спецоборудование за 70 тысяч манатов? - СУД

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

AYNA выступила против организации трехполосного движения на одном из проблемных участков в центре Баку

Установлена личность родителей малолетнего ребенка, найденного в Сумгайыте

В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

В Сумгайыте найден малолетний ребёнок - Разыскиваются родители - ФОТО

Последние новости

На территорию Турции найден российский разведывательный дрон - ФОТО

Сегодня, 20:00

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 19:45

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Сегодня, 19:34

СНБ Армении обнародовала документ, подтверждающий, что брат архиепископа Гарегина II был агентом КГБ - ФОТО

Сегодня, 19:30

Вынесен приговор обвиняемым в покушении на Соловьёва

Сегодня, 19:15

Малика Аббасзаде о Кямране Асадове: его спокойное поведение и видимость, что ничего не происходит, меня поразили

Сегодня, 19:00

Кямран Асадов продавал абитуриентам спецоборудование за 70 тысяч манатов? - СУД

Сегодня, 18:40

В Азербайджане открывается охотничий сезон

Сегодня, 18:25

Али Асадов встретился с генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны

Сегодня, 18:10

Медсестрам не разрешается делать уколы на дому

Сегодня, 17:57

Темный архив Эпштейна: фотографии с мировыми элитами опубликованы в США - ФОТО

Сегодня, 17:55

«Мир стал реальностью»: Пашинян поделился кадрами состава с азербайджанскими нефтепродуктами - ВИДЕО

Сегодня, 17:43

В канун Нового года Стамбул накроет сильный снегопад

Сегодня, 17:22

Когда вступит в силу полный запрет на электронные сигареты?

Сегодня, 17:00

Скончался исполнитель мейханы Агакерим

Сегодня, 16:38

Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку

Сегодня, 16:35

Араик Арутюнян: Кяльбаджарские инциденты в тоннеле и в Бейлик Багы - военные преступления

Сегодня, 16:32

Путин заявил, что Европа постепенно исчезнет

Сегодня, 16:25

Судебный процесс над гражданами Армении продолжается заключительными выступлениями обвиняемых

Сегодня, 16:22

В Стамбуле задержана звезда сериала «Великолепный век»

Сегодня, 16:20
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00