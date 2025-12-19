Медсестрам не разрешается делать уколы на дому
Как сообщает 1news.az, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге, посвященном итогам 2025 года и планам на будущее.
По его словам, в некоторых селах из-за отсутствия медицинских пунктов наблюдаются случаи, когда медсестры делают инъекции на дому. В. Гурбанов отметил, что домашняя обстановка не предназначена для оказания медицинских услуг медперсоналом, и подобная деятельность недопустима.
Исполнительный директор подчеркнул, что для оказания медицинской помощи медсестра должна быть обеспечена необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Проведение инъекций без соблюдения этих требований может создать серьезные риски для жизни пациента.
Он также добавил, что в рамках планов на будущее предусматривается создание медицинских пунктов во всех регионах страны.