Лихачество на BMW привело к административному аресту

В Гусаре арестован водитель, совершивший автохулиганство.

Как сообщает 1news.az, сотрудники полиции задержали водителя автомобиля марки BMW с государственным регистрационным знаком 10-ZR-886 Ибрагима Азизова, который грубо нарушил правила дорожного движения и совершил действия, квалифицируемые как автохулиганство.

В отношении водителя был составлен протокол, который затем направили на рассмотрение в суд.

Решением суда И. Азизов был лишен права управления транспортными средствами сроком на один год и приговорен к 15 суткам административного ареста.