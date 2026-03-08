В Тегеране в результате ударов по нефтехранилищу наблюдается утечка нефти

После ударов США и Израиля по нефтехранилищу Шехран на северо-западе Тегерана было замечено, что нефть, вытекающая из него, горит вдоль автомагистрали.

В социальных сетях были опубликованы изображения топлива, вытекающего из нефтехранилища Шехран в Тегеране и горящего вдоль дороги.

Наблюдалось, что пламя, поднимающееся на улице Кулсар в районе Джаннет Абад на северо-западе города, негативно сказалось на движении транспорта.

Официальный представитель Министерства нефти, который пожелал остаться анонимным, подтвердил агентству Фарс, что в ходе атак были нацелены 3 нефтехранилища в Тегеране и Каредже.

Иранская национальная нефтяная компания и компания по распределению нефтепродуктов объявили, что запасы на нефтехранилищах, подвергшихся ударам США и Израиля в Тегеране и провинции Альборз, были заранее снижены до минимального уровня, и поставка топлива осуществлялась из других источников.

Отметим, что вчера Израиль атаковал три нефтехранилища в Иране в разных районах страны.