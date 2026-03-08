 Al Jazeera: В результате удара по отелю в центре Бейрута погибли четыре человека | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Al Jazeera: В результате удара по отелю в центре Бейрута погибли четыре человека

First News Media09:00 - Сегодня
Al Jazeera: В результате удара по отелю в центре Бейрута погибли четыре человека

По меньшей мере 4 человека погибли, 10 пострадали в результате удара по гостинице в центре Бейрута в Ливане.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.

"Четыре человека погибли и десять получили ранения в результате израильского удара по гостиничному номеру в Бейруте", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности сообщало о двух погибших в результате удара.

Отметим, что израильская армия заявляла, что в отеле находились командиры иранских сил Кудса.

Поделиться:
272

Актуально

Общество

В Азербайджане отмечают Международный женский день

Политика

Хакан Фидан: Мы приветствуем шаги Баку и Еревана на пути к миру

Xроника

На страницах президента в соцсетях размещена публикация по случаю 8 Марта

Xроника

Виктор Орбан: Венгрия готова оказать Азербайджану любую поддержку

В мире

Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по выбору верховного лидера

СМИ: США и Израиль могут отправить в Иран спецназ для захвата урана

Китай отверг совместное управление миром крупными державами

Трамп: Переговоров с Ираном не будет

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

КСИР: «Пезешкиан совершил ошибку, заявив, что нападений на соседние страны не будет»

Новое правило в ASCO: родственники не смогут больше работать вместе

Бывший владелец Akkord приговорен к 15 годам лишения свободы

В Иране объявили джихад против США и Израиля

Последние новости

Совет экспертов Ирана достиг консенсуса по выбору верховного лидера

Сегодня, 11:26

Около 70 тыс. азербайджанских женщин были обеспечены работой в прошлом году

Сегодня, 11:10

СМИ: США и Израиль могут отправить в Иран спецназ для захвата урана

Сегодня, 10:35

Китай отверг совместное управление миром крупными державами

Сегодня, 10:07

Трамп: Переговоров с Ираном не будет

Сегодня, 09:50

В Тегеране в результате ударов по нефтехранилищу наблюдается утечка нефти

Сегодня, 09:30

Al Jazeera: В результате удара по отелю в центре Бейрута погибли четыре человека

Сегодня, 09:00

Нетаньяху: у Израиля есть сюрпризы для Ирана

Сегодня, 00:30

Мехрибан Алиева опубликовала поздравление по случаю 8 Марта

Сегодня, 00:20

В Азербайджане отмечают Международный женский день

Сегодня, 00:00

Глава МИД Испании: Наши дипломаты успешно эвакуированы из Ирана через Азербайджан

07 / 03 / 2026, 23:51

Хакан Фидан: Мы приветствуем шаги Баку и Еревана на пути к миру

07 / 03 / 2026, 23:31

СМИ: Израиль и США атаковали районы Тегерана, где находятся нефтехранилища

07 / 03 / 2026, 23:14

Автомобиль посольства Азербайджана попал в ДТП в Москве - ВИДЕО

07 / 03 / 2026, 23:05

Хакан Фидан: ОТГ продемонстрировала сильную солидарность в ответ на атаки против братского Азербайджана

07 / 03 / 2026, 22:59

МИД: Поддержка, оказанная со стороны США, имеет особое значение для Азербайджана

07 / 03 / 2026, 22:54

КСИР: «Пезешкиан совершил ошибку, заявив, что нападений на соседние страны не будет»

07 / 03 / 2026, 22:45

Госкомтаможни оштрафовал Эльчина Гулиева на 300 манатов

07 / 03 / 2026, 22:35

На страницах президента в соцсетях размещена публикация по случаю 8 Марта

07 / 03 / 2026, 22:22

Одно из высотных зданий в районе Дубай Марина получило повреждения

07 / 03 / 2026, 22:10
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50