Al Jazeera: В результате удара по отелю в центре Бейрута погибли четыре человека
По меньшей мере 4 человека погибли, 10 пострадали в результате удара по гостинице в центре Бейрута в Ливане.
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.
"Четыре человека погибли и десять получили ранения в результате израильского удара по гостиничному номеру в Бейруте", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности сообщало о двух погибших в результате удара.
Отметим, что израильская армия заявляла, что в отеле находились командиры иранских сил Кудса.
