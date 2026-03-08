Al Jazeera: В результате удара по отелю в центре Бейрута погибли четыре человека

По меньшей мере 4 человека погибли, 10 пострадали в результате удара по гостинице в центре Бейрута в Ливане.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана.

"Четыре человека погибли и десять получили ранения в результате израильского удара по гостиничному номеру в Бейруте", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности сообщало о двух погибших в результате удара.

Отметим, что израильская армия заявляла, что в отеле находились командиры иранских сил Кудса.