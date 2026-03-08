Трамп: Переговоров с Ираном не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Ираном и не исключает, что война может завершиться лишь тогда, когда у Тегерана больше не будет действующей армии и нынешнего руководства.

Инормацию об этом распространило Reuters.

Трамп заявил журналистам на борту своего самолёта, что авиаудары могут сделать переговоры бессмысленными, если будут уничтожены все потенциальные лидеры Ирана и его армия.

«В какой-то момент, думаю, может просто не остаться никого, кто скажет: «мы сдаёмся», — заявил Трамп.