Здание полной средней школы номер 1 в поселке Кяркиджахан сдано в пользование после капитального ремонта - ФОТО

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта здания полной средней школы номер 1 в поселке Кяркиджахан города Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Сообщено, что капитальный ремонт в здании школы на 624 ученических места был проведен на высоком уровне и в короткие сроки. В распоряжение учителей и учащихся будут переданы 17 классных комнат, лаборатории, кабинеты STEAM, информатики, военной подготовки, биологии, химии, физики, технологий, помещения для кружков, дошкольной подготовки, библиотека, читальный, спортивный и актовый залы, столовая. Все кабинеты в здании оснащены необходимыми учебными пособиями. Кроме того, на приусадебном участке школы создана открытая спортивная площадка. Словом, здесь есть все возможности для организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне.

Отметим, что создание современной образовательной инфраструктуры является одним из важных направлений широкомасштабной восстановительной работы, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях. Строительство учебных заведений на освобожденных землях на основе современных проектов, их оснащение необходимым учебным оборудованием, создание предметных кабинетов, лабораторий, спортивной инфраструктуры направлены на обеспечение всех условий для учителей и учащихся. Все это также способствует возрождению социальной жизни на освобожденных от оккупации землях.