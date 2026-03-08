 Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву

First News Media23:37 - 08 / 03 / 2026
Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву

8 марта Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Масуд Пезешкиан поблагодарил главу нашего государства за то, что он посетил посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

Заявив, что инцидент с обстрелом Нахчывана с воздуха не имеет отношения к Ирану, Масуд Пезешкиан подчеркнул, что случившееся будет расследовано.

Президент Ильхам Алиев еще раз передал соболезнования в связи с гибелью большого числа гражданских лиц во время последних событий в Иране.

Глава нашего государства подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахчыване.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов.

Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву

Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву

Масуд Пезешкиан позвонил Ильхаму Алиеву

