В Уджаре столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Авария произошла на участке автодороги Уджар - Гёйчай.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, столкнулись два легковых автомобиля, «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-21011». В результате инцидента четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшими оказались Расим Новрузов, Шамиль Джабраилов, Азизага Аббасов и Айнур Магеррамова. Все были доставлены в Уджарскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Причины столкновения устанавливаются.

Джамиля Суджадинова