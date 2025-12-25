 Вынесен приговор Карену Аванесяну, пытавшемуся совершить теракт в Ханкенди | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Вынесен приговор Карену Аванесяну, пытавшемуся совершить теракт в Ханкенди

First News Media16:43 - Сегодня
Вынесен приговор Карену Аванесяну, пытавшемуся совершить теракт в Ханкенди

Карен Аванесян, пытавшийся совершить террористический акт в городе Ханкенди, приговорен к 16 годам лишения свободы.

Как сообщает западное бюро Report, приговор был оглашен на заседании Гянджинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Натигa Алиева.

Согласно решению суда, К. Аванесян осужден к 16 годам тюремного заключения.

Напомним, уголовное дело возбуждено в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по соответствующим статьям УК Азербайджана в связи с терроризмом, совершённым 14 сентября 2025 года в городе Ханкенди с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов с последующим взрывом, а также по факту умышленного покушения на убийство более двух сотрудников полиции в связи с терроризмом и по другим фактам.

В ходе следственных мероприятий установлены обоснованные подозрения в совершении ряда особо тяжких преступлений жителем Ханкенди армянского происхождения Кареном Аванесяном, 1967 года рождения.

В отношении Карена Аванесяна по ходатайству органа предварительного расследования и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда города Ханкенди избрана мера пресечения в виде ареста.

На основании собранных по уголовному делу доказательств Карен Аванесян привлечён в качестве обвиняемого по следующим статьям УК Азербайджана:

- 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11 — покушение на убийство двух и более лиц террористическим способом, представляющим общую опасность, в связи с исполнением служебных обязанностей; покушение на умышленное убийство;

- 214.2.3 — использование огнестрельного оружия или предметов, применяемых как оружие, при совершении терроризма;

- 228.1 — незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих и боеприпасов;

- 315 — сопротивление и применение силы против представителя власти.

Поделиться:
354

Актуально

Мнение

Память о прошлом как гарантия мира и безопасности. Главные месседжи Ильхама ...

Общество

Вынесен приговор Карену Аванесяну, пытавшемуся совершить теракт в Ханкенди

Общество

Объявлена дата выплаты единовременной помощи в размере 200 манатов

Общество

На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

Общество

В Баку доверие к другу обернулось кражей с банковской карты

В Баку задержан наркокурьер на Land Rover, у которого изъято 17 кг марихуаны – ВИДЕО

Программа Bolt Accelerator, поддерживающая инновации и предпринимательство в Азербайджане, успешно завершилась - ФОТО

Посол: До конца года китайская компания BYD планирует произвести в Азербайджане 300 электробусов

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Абшероне на молодого рабочего упал 20-тонный металлический бак - парень погиб на месте - ВИДЕО

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова: «Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным» - ФОТО

Салман Бабазаде: «Наша цель — позиционировать Bolt Business как долгосрочного и надёжного партнёра для компаний»

Скончалась мама Анара Мамедханова

Последние новости

Сотрудник службы безопасности бывшего правительства Афганистана застрелен в Тегеране

Сегодня, 17:35

Захарова о расследовании крушения самолета AZAL: Надеемся, сообща закроем все остающиеся вопросы

Сегодня, 17:30

Euronews о том, как Баку меняет городской транспорт в интересах людей, а не автомобилей – ВИДЕО

Сегодня, 17:15

В Баку доверие к другу обернулось кражей с банковской карты

Сегодня, 17:13

В Баку задержан наркокурьер на Land Rover, у которого изъято 17 кг марихуаны – ВИДЕО

Сегодня, 17:07

Программа Bolt Accelerator, поддерживающая инновации и предпринимательство в Азербайджане, успешно завершилась - ФОТО

Сегодня, 17:05

Посол: До конца года китайская компания BYD планирует произвести в Азербайджане 300 электробусов

Сегодня, 16:55

Вынесен приговор Карену Аванесяну, пытавшемуся совершить теракт в Ханкенди

Сегодня, 16:43

Готовим документ с США: Пашинян о TRIPP

Сегодня, 16:22

В Актау почтена память жертв крушения самолета AZAL - ФОТО

Сегодня, 15:55

Объявлена дата выплаты единовременной помощи в размере 200 манатов

Сегодня, 15:48

Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова - ВИДЕО

Сегодня, 15:42

На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

Сегодня, 15:30

Армения хочет подписать с Ираном документ о стратегическом партнерстве

Сегодня, 15:22

Армения готова взять у РФ из концессионного управления участки железных дорог

Сегодня, 15:13

Память о прошлом как гарантия мира и безопасности. Главные месседжи Ильхама Алиева из возрождающегося Агдама

Сегодня, 15:10

«Чтобы он умер»: Рождественское обращение Зеленского вызвало резкую критику и в России, и на Западе - ВИДЕО

Сегодня, 15:07

Скончалась дочь Огтая Асадова

Сегодня, 15:00

Автобус, попавший в смертельное ДТП в Гарадагском районе, осуществлял незаконные перевозки - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Посольство Великобритании в Баку выразило соболезнования в годовщину авиакатастрофы AZAL

Сегодня, 14:20
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00