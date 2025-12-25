Великое возвращение: еще 83 семьи вернулись в Агдам - ФОТО

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, в рамках программы «Великое возвращение» продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. 25 декабря на родину - в город Агдам - вернулись 83 семьи в составе 308 человек.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал возвратившихся к родным очагам жителей по необходимым вопросам.

Сотрудники ANAMA также подробно объяснили жителям правила минной безопасности.

Затем семьям, переселившимся в город, вручили ключи от их новых квартир.

Жители Агдама, испытавшие радость возвращения в родной край, получив ключи, заселились в свои новые квартиры.

Отметим, что возвращение населения в город Агдам осуществляется поэтапно.