Великое возвращение: еще 83 семьи вернулись в Агдам - ФОТО
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, в рамках программы «Великое возвращение» продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. 25 декабря на родину - в город Агдам - вернулись 83 семьи в составе 308 человек.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал возвратившихся к родным очагам жителей по необходимым вопросам.
Сотрудники ANAMA также подробно объяснили жителям правила минной безопасности.
Затем семьям, переселившимся в город, вручили ключи от их новых квартир.
Жители Агдама, испытавшие радость возвращения в родной край, получив ключи, заселились в свои новые квартиры.
Отметим, что возвращение населения в город Агдам осуществляется поэтапно.