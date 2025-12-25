Какие коммунальные услуги подорожают в 2026 году?

Поскольку коммунальные платежи составляют значительную часть бытовых расходов населения, любые возможные повышения цен в этой сфере всегда вызывают общественный интерес. Особенно эта тема снова становится актуальной в конце или начале года. Приближение 2026 года вновь поднимает вопрос: «Повысятся ли тарифы на коммунальные услуги?»

В комментарии для Konkret.az председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж отметил, что повышение цен на коммунальные и бытовые услуги в стране наблюдается уже много лет, но этот процесс проводится поэтапно с учётом социальной чувствительности.

По его словам, Азербайджан является социально ориентированным государством, поэтому повышение тарифов в первую очередь затрагивает нежилые объекты. Для населения увеличение цен на коммунальные услуги происходит позже и в относительно небольшом объёме: «Каждый год меняется покупательная способность маната, публикуются показатели инфляции. Это приводит к росту себестоимости услуг. В итоге увеличиваются тарифы на услуги, предоставляемые как государственным, так и частным сектором. Однако повышение осуществляется поэтапно, чтобы население не столкнулось с серьёзным экономическим ударом».

Вугар Оруд подчеркнул, что экономические прогнозы на 2026 год не являются полностью обнадёживающими, поэтому нельзя исключать возможность повышения тарифов на коммунальные услуги в следующем году: «Если происходит рост налогов, вводятся новые налоговые направления, оптимизируются государственные расходы и переходит на режим экономии, это может привести к тому, что предприятия будут вынуждены повышать цены, чтобы сократить внутренние долги».

Эксперт добавил, что уже имеются сведения о росте себестоимости в сферах отопления, лифтового обслуживания и других подобных услуг. Он также отметил, что Бакметрополитен испытывает серьёзный бюджетный дефицит и доходы не покрывают расходы.

«С учётом всего этого, я считаю, что в 2026 году ожидается поэтапное повышение цен на некоторые коммунальные услуги и бытовые расходы, но оно не создаст серьёзных проблем для населения», — заявил Вугар Орудж.