Yelo Bank завершил 2025 год со значительным ростом активов и депозитов

First News Media17:32 - Сегодня
Yelo Bank обнародовал финансовые показатели по итогам 2025 года. Согласно отчетности, прошедший год стал для Банка периодом активного роста и стабильного развития.

В частности, зафиксирован значительный рост активов, кредитного и депозитного портфелей, а также процентных доходов.

Основные финансовые показатели:

Активы: на конец 2025 года активы Yelo Bank составили 1 млрд 515 млн манатов. Это на 18% (более чем на 235 млн манатов) больше по сравнению с показателем на конец предыдущего года.

Кредитный портфель: общий объем кредитного портфеля вырос на 16% (154 млн манатов) и достиг 1 млрд 89 млн манатов.

Бизнес-кредитование: портфель бизнес-кредитов увеличился на 15% (более чем на 86 млн манатов), превысив 673 млн манатов. Сохраняя активную позицию в финансировании реального сектора, Банк в течение года выделил микробизнесу средства в размере 418 млн манатов. На конец года портфель микрокредитования составил 417,5 млн манатов, что на 20% (70 млн манатов) больше показателя аналогичного периода 2024 года.

Потребительское кредитование: данный сегмент также показал существенный рост. В течение года потребительские кредиты были выданы более чем 26 тысячам клиентов. В результате портфель потребительских кредитов вырос на 20% (68 млн манатов) и превысил 415 млн манатов.

Депозитный портфель: вклады в Yelo Bank остаются привлекательными для клиентов. На конец 2025 года депозитный портфель Банка составил 1,1 млрд манатов, что на 18% (165 млн манатов) больше по сравнению с концом 2024 года. Вклады физических лиц в портфеле составили 809 млн манатов (более 11 тысяч вкладчиков).

Доходы: процентные доходы Банка выросли на 19% (более чем на 28 млн манатов), достигнув 180 млн манатов. Непроцентные доходы превысили 20 млн манатов.

Капитализация: капитальная позиция Банка значительно укрепилась. Совокупный капитал в отчетном периоде составил 175 млн манатов, что на 18% (26 млн манатов) больше, чем годом ранее. Коэффициент адекватности совокупного капитала составил 13,62%, а коэффициент адекватности капитала первого уровня — 9,48%, что превышает установленные регулятором нормы.

Чистая прибыль: по итогам 2025 года чистая прибыль Банка составила 31,3 млн манатов.

«2025 год стал для Yelo Bank годом устойчивого роста и стабильного развития. Мы достигли целей, поставленных в начале года, и даже превзошли ожидания по ряду показателей. Двузначный рост кредитного портфеля, особенно в сегменте бизнес-кредитования, усилил наш вклад в финансирование реального сектора. Рост объема вкладов подтверждает высокое доверие частных клиентов, которые планируют свое будущее вместе с Yelo Bank. В текущем году нашими главными приоритетами станут внедрение инновационных банковских решений и повышение удобства существующих услуг. Мы верим, что 2026 год будет богат на возможности, и Yelo Bank еще больше укрепит свои позиции на рынке, предоставляя клиентам еще более яркий банковский опыт», - прокомментировал результаты года председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов.
