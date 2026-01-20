В Турции задержан 641 подозреваемый в незаконном распространении наркотиков - ВИДЕО

Глава МВД Турции Али Йерликая сделал заявление о результатах масштабной антинаркотической операции в стране.

Йерликая отметил, что операция под кодовым названием Narkokapan-İzmir является «самой масштабной антинаркотической операцией в истории страны».

Он подчеркнул, что эта операция, организованная в 14 провинциях страны, была направлена против уличных торговцев наркотиками, так называемых "torbacı", которые являются основным звеном наркоторговли и пытаются отравлять кварталы и улицы.

«В их отношении мы с особой тщательностью проводили техническую подготовку, наблюдения «на местах», разведывательную работу. В ходе процесса, длившегося около 4-х месяцев, наши подразделения поэтапно установили, где скрываются подозреваемые лица, с кем они контактируют и какими методами распространяют этот яд. После получения всей информации вчера утром, еще до рассвета, мы начали нашу операцию».

Йерликая сообщил, что в операции, которая поддерживалась воздушными и морскими подразделениями, приняли участие 4 500 полицейских, 956 групп и 8 специально обученных поисковых собак: «В 14 провинциях мы одновременно провели операции по 608 адресам, в результате чего были задержаны 641 человек».

Подчеркнув, что борьба с наркотиками решительно продолжается в многоуровневом и многоплановом формате, Йерликая заявил, что проводятся операции, направленные на поэтапное разрушение каждого звена цепочки поставок - от главарей преступных организаций до уличных торговцев.

Источник: Anadolu