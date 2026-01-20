Ученые спрогнозировали геомагнитную активность на ближайшие дни

В настоящее время на Солнце наблюдается низкий уровень активности (R1), обусловленный вспышками класса M1.1.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, сегодня и завтра из-за наличия активных областей на поверхности Солнца существует вероятность возникновения вспышек класса X, передает 1news.az.

Отмечается, что произошедшие вспышки вызвали межпланетную ударную волну, а межпланетное магнитное поле усилилось в несколько раз. При этом скорость солнечного ветра была минимальной.

Сегодня ожидается усиление солнечного ветра. Предполагается, что это связано с корональным выбросом массы (КВМ), произошедшим на Солнце 18 января. Влияние КВМ резко снизится 21–22 января, а к концу дня 22-го числа параметры солнечного ветра вернутся к норме.

Геомагнитное поле сегодня будет находиться на активном уровне (умеренно-средний шторм G1–G2).

Завтра геомагнитное поле нормализуется, а с 22 января перейдет в стационарное состояние. Индекс Kp, характеризующий силу геомагнитной бури, сегодня составит 5–7 единиц (G1–G2), а в последующие дни снизится до 4 и ниже.