Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан - ФОТО

20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Масрур Барзани передал Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приветствия главы региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани.

Поблагодарив за приветствия, глава нашего государства просил передать и его приветствия Нечирвану Барзани.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены визиты Масрура Барзани в нашу страну и его встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.