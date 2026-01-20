Погода на среду: В Баку ожидается снег

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 21 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с осадками, возможен снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем ослабнет.

Температура воздуха ночью составит от −2 до +1°С, днем - от +2 до +4°С. Атмосферное давление повысится с 767 до 771 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - 75–85 %.

По районам Азербайджана местами ожидаются осадки, возможно выпадение мокрого снега и снега. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными. Днем осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается кратковременный туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит −2…−6°С, днем - +3…+6°С; в горах ночью −10…−15°С, в высокогорьях −17…−22°С, днем в горах −3…−8°С.

На горных и предгорных участках дороги будут покрыты льдом.