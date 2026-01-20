Париж считает неприемлемыми угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на вина Франции

Париж считает неприемлемыми угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 200% на французские вина в ответ на отказ лидера Франции Эмманюэля Макрона принять участие в работе создаваемого по инициативе Вашингтона «Совета мира» по Газе.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение главы французского государства.

«Это неприемлемо и неэффективно», - приводит канал слова источника, который отметил, что в администрации президента Франции «приняли к сведению заявления Трампа».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон не планирует принимать приглашение американского лидера присоединиться к создаваемому им «Совету мира». По данным агентства, французский президент полагает, что устав новой организации выходит за рамки вопросов, касающихся сектора Газа, и это вызывает серьезные опасения. Как отмечает источник, Париж в связи с этим особенно обеспокоен необходимостью соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, которые Франция считает не подлежащими обсуждению. Эту информацию позднее подтвердил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Трамп в связи с этим заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести пошлины в размере 200% на французские вина, в том числе и на шампанское, чтобы заставить Макрона принять участие в работе «Совета мира».

Источник: ТАСС