Сын иранского шаха призвал соотечественников быть готовыми «вернуть Иран»

Иранский наследный принц Реза Пехлеви заявил, что продолжение борьбы до окончательной победы - это не только национальный долг, но и клятва тем, кто погиб за свободу.

В своем обращении к иранскому народу во вторник он упомянул о резне и пообещал, что имена погибших протестующих «не будут забыты ни в истории, ни в национальной памяти, ни в наших сердцах».

«Скорбь от потери лучших сынов Ирана тяжела. Но мы преобразуем эту скорбь в осознанный гнев и непоколебимую волю против Хаменеи и всех его внутренних и внешних агентов», - подчеркнул Пехлеви.

Он заявил, что народное сопротивление режиму уже изменило историю: «Вы находитесь на передовой борьбы за свободу. И мы как никогда близки к концу этого режима. Этот режим сломался. Его власть ослабла. Началось его падение».

По словам принца, «этот режим больше не может заставить замолчать нашу пробудившуюся и восставшую нацию, он не может править Ираном, внушая страх».

«Мои соотечественники! Будьте готовы. Настанет момент, когда мы вернемся на улицы: более сильные, более решительные, чем когда-либо, чтобы завоевать Тегеран, чтобы вернуть Иран», - сказал Пехлеви.

Обращаясь к духовному лидеру Ирана Али Хаменеи, принц заявил: «Мы не простим. Мы не забудем. Мы не отступим. Так же, как нацистские преступники были осуждены и наказаны в Нюрнберге, вы и ваши сообщники также будете осуждены и наказаны в суде иранской нации».

