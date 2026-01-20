Чиновник, изъявший фрукты в ходе рейда в Сумгайыте: «О каком инциденте идет речь?»

Грубое поведение чиновника и изъятие фруктов у обочины дороги в ходе рейда против уличной торговли в Сумгайыте вызвали широкие общественные дискуссии.

Как передает 1news.az, Qafqazinfo связался по данному вопросу с самим чиновником — главным советником сектора производственной и сервисной сфер Исполнительной власти города Сумгайыт.

Примечательно, что Самир Бадалов, ставший объектом резкой критики, от которого ожидали разъяснений, под разными предлогами отказался отвечать на вопросы:

«Что случилось? О каком инциденте идет речь? Я не понимаю, о чем вы говорите. Если у вас есть вопросы по поводу проводимых мероприятий — пожалуйста. Если нет — всего доброго. Об этом поговорим в другое время», — заявил главный советник.

Отметим, что после того как инцидент получил огласку, изъятые фрукты были возвращены продавцу.