Первый транскаспийский грузовой поезд отправился из Китая в Баку

19:10 - Сегодня
Первый транскаспийский грузовой поезд из северокитайского города Тяньцзинь отправился сегодня в Баку, сообщает Xinhua.

Поезд, принадлежащий China Railway Beijing Group, проследует через Казахстан и далее будет переправлен через Каспийское море в Азербайджан. Он перевозит грузы с нержавеющими стальными трубами, бытовой техникой и другими товарами.

"Новый маршрут создает стабильный и эффективный транспортный коридор, связывающий Тяньцзинь с Азербайджаном, Казахстаном и другими странами региона", - отметил представитель Тяньцзиньского контейнерного центра Ян Цзюньён.

По данным агентства, протяженность маршрута составляет около 7 тыс. километров, а время в пути составляет примерно 20 дней, что на 10 дней быстрее, чем при традиционных морских перевозках.

Баку, являясь ключевым узлом Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), сможет направлять прибывающие из Китая грузы в другие страны и регионы.

Источник: Report

