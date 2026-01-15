Загадочная история Bank Melli Iran: что скрывается в отчетах самого необычного финансового учреждения Баку

Бакинский филиал Bank Melli Iran демонстрирует рекордную прибыль при полном отсутствии кредитного бизнеса — наглядный пример регуляторной заморозки и пассивного дохода.

В 2024 году бакинский филиал Bank Melli Iran отчитался о лучших финансовых результатах за последние годы: чистая прибыль составила 7,55 млн манатов, почти вдвое превысив показатель предыдущего года.

По формальным критериям институт процветает. Однако детальный анализ отчётности выявляет примечательную аномалию: перед нами коммерческий банк, который фактически прекратил заниматься коммерческим банкингом.

Коллапс кредитования

Кредитный портфель филиала свидетельствует о терминальном сжатии основного бизнеса.

Объём клиентского кредитования сократился с 9,47 млн манатов в 2022 году до 2,23 млн манатов к третьему кварталу 2025 года — падение составило около 76%. При общем объёме активов в 121,3 млн манатов выданные кредиты составляют менее 2% баланса. При таком соотношении статус «коммерческого банка» становится чисто номинальным.

Куда же мигрировал капитал?

В крепость из наличности, межбанковских размещений и государственных ценных бумаг. По состоянию на 30 сентября 2025 года примерно 113,2 млн манатов — или 93,3% совокупных активов — размещены в инструментах, не требующих кредитного андеррайтинга, клиентского сопровождения и филиальной инфраструктуры. По сути, банк превратился в высоконадёжный фонд инструментов с фиксированной доходностью, сохранивший банковскую лицензию.

Парадокс прибыльности

Именно эта трансформация объясняет всплеск прибыли. В 2024 году филиал получил 5,58 млн манатов процентного дохода — преимущественно от ценных бумаг и размещений в других финансовых институтах. При этом процентные расходы составили ничтожные 286 манатов — не тысяч, а именно манатов.

Филиал также выиграл от восстановления резервов на сумму 6,17 млн манатов — возврата средств по проблемным кредитам прошлых лет, под которые ранее создавались резервы. Если исключить эти разовые доходы, операционная прибыль от текущей деятельности выглядит скромно. Это не устойчивая коммерческая модель — это ликвидационный дивиденд, замаскированный под результативность.

Регуляторная заморозка

Переход от кредитования к управлению ликвидностью был не стратегическим выбором, а регуляторной необходимостью. В апреле 2023 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ввёл операционные ограничения для филиала, лимитировав возможность открытия новых счетов и расширения клиентской базы. В мае 2024 года последовала дальнейшая приостановка основных операций.

Аудиторское заключение за 2024 год, подготовленное Reanda Azerbaijan, содержит стандартную формулировку для институтов с неопределёнными перспективами — ссылку на «существенную неопределённость в отношении непрерывности деятельности». Хотя менеджмент выражает уверенность в том, что ограничения в конечном счёте будут сняты, аудированная финансовая отчётность не раскрывает конкретных причин решения ЦБА.

Десятилетие институционального стресса

Нынешняя заморозка — лишь последняя глава длинной институциональной истории. В 2014 году здание штаб-квартиры филиала было снесено городскими властями Баку под строительство общественного парка. Банк отразил дебиторскую задолженность в размере 9,3 млн манатов — собственную оценку снесённой недвижимости — и начал судебную тяжбу за компенсацию.

Городские власти Баку не согласились с этой оценкой, и спор тянулся в судах на протяжении нескольких лет. В течение пяти лет аудиторы отмечали некорректную оценку данного актива, а в 2017 и 2018 годах филиал получал модифицированные аудиторские заключения за отказ от его списания. Убыток был признан лишь в 2019 году.

Финансовая хрупкость проявлялась и ранее. В 2016 году филиал нарушил требование ЦБА к минимальному капиталу: собственные средства упали до 21,9 млн манатов при пороговом значении в 50 млн. В следующем году материнский банк в Тегеране докапитализировал филиал, конвертировав субординированный долг в капитал.

Сегодня, несмотря на недавнюю прибыль, филиал по-прежнему несёт 20,29 млн манатов накопленного убытка. Его достаточность капитала остаётся зависимой от субординированного кредита материнского банка на сумму 17,9 млн манатов — средств, которые теоретически могут быть отозваны.

Коммерческий вакуум

В итоге остаётся институт, застывший на месте. Двадцать два сотрудника обслуживают сокращающуюся клиентскую базу. Филиал собирает проценты по государственным бумагам, прибыль накапливается. Но новые кредиты не выдаются, новые депозиты не привлекаются, новые деловые отношения не формируются.

Для исследователей банковского дела бакинский филиал Bank Melli Iran представляет редкий кейс: финансовый институт, достигший прибыльности за счёт отказа от своей основной функции.

Является ли это разумной адаптацией или терминальным угасанием — зависит от горизонта планирования и от решений, которые будут приняты вдалеке от тихих офисов банка на проспекте 8 Ноября.

Автор: First News Intelligence Unit

Данный анализ основан на аудированной финансовой отчётности по МСФО (2016–2024) и предварительных регуляторных отчётах за 2025 год, представленных бакинским филиалом Bank Melli Iran.

